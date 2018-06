Siemens reúne a más de 4.000 participantes en Futureland, su hackathon de ideas digitales

España es uno de los 6 países participantes en esta competición mundial

Siemens va a celebrar durante dos días consecutivos Futureland, su hackathon de nuevas tecnologías donde reúne a nivel mundial a más de 500 estudiantes junto con más de 3.500 empleados de la compañía. En esta ocasión, la segunda edición de Futureland y la primera vez que participa nuestro país, los participantes españoles compiten con los de Alemania, India, Austria, Reino Unido y Portugal.

El planteamiento de Futureland parte del desarrollo de ideas innovadoras en equipos multifuncionales en un ambiente festivo. Además contará con una agenda de trainings, talleres y zonas de reclutamiento e incluso una moneda propia mediante la que obtener puntos para acceder a una mejor clasificación, la "SieCoin".Siemens brinda así nuevas oportunidades a jóvenes talentos y apuesta por la innovación. Los tres primeros clasificados de entre todos los países participantes recibirán una gratificación económica. Además, Siemens España gratificará localmente también al ganador con el mejor proyecto, aunque no se clasifique a nivel mundial.Durante los dos días, 18 y 19 de junio, se organizarán, además, espacios dedicados especialmente a que los jóvenes desarrollen sus proyectos, charlas formativas en las que participarán la presidenta y CEO de la compañía, Rosa García, y la CFO, Ana Campón. Para el evento se contará también con la participación de Telefónica con su charla "5G and IoT" y con ATOS, que hablará sobre "The power of Analytics", entre otros.Esta iniciativa ofrecerá a los estudiantes trabajar en red para desarrollar soluciones innovadoras en campos de gran crecimiento potencial. Futureland persigue así aumentar la cultura de propiedad de Siemens, innovar en las seis áreas de enfoque, permitir a los jóvenes talentos aprender todo lo que puedan sobre las nuevas tecnologías y ofrecerles las herramientas necesarias para hacerlo.

