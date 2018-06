Angelo Lucia: "Las matemáticas deben enseñarse como un juego, con pocas reglas simples"

El Dr Angelo Lucia ha recibido el Premio José Luis Rubio de Francia 2017, un galardón dirigido a investigadores de menos de 32 años, españoles o que hayan realizado su trabajo en España. Este matemático italiano llegó con el programa Erasmus a España y más tarde cursaría su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad desarrolla su actividad en la Universidad de Copenhague.

Ha sido galardonado con el Premio José Luis Rubio de Francia, ¿qué significa esto para usted?

Es en primer lugar una gran sorpresa, porque no me lo esperaba. Además es un reconocimiento importante en un periodo muy delicado de mi carrera académica. Al completar el doctorado, lo que es común hoy en día es hacer unas cuantas estancias postdoctorales, a menudo en distintos países. Es una experiencia que te forma mucho, pero al mismo tiempo estás siempre con la duda de a dónde irás en un par de años, hay cierta dosis de precariedad y a veces esto es un peso y un sacrificio. Para mí tener un reconocimiento así es saber que voy por buen camino. Además es una manera de reforzar mi conexión con España, y una excusa maravillosa para volver unas cuantas veces.

De toda su trayectoria como matemático, ¿cuál destacaría con mayor interés?

Tengo claramente una particular devoción por el primer artículo que publiqué. Había estado leyendo materiales de la literatura sobre el problema que mis directores de tesis me habían propuesto por más de un año, y finalmente había logrado hacer algún pequeño avance, pero luego la idea final llegó de forma un poco inesperada y todo se volvió muy rápido. Parece que estás atascado durant meses y meses y luego en una semana tienes la prueba de lo que estabas buscando.

¿Cómo se encuentra en la actualidad la investigación en el área de las matemáticas?

Creo que es un momento muy especial porque desde hace unos años nos hemos dado cuenta de que la nuevas tecnologías y la red Internet pueden suponer un cambio radical en la manera de hacer investigación, mantener colaboraciones y publicar y difundir los artículos (aparte obviamente de lo que suponen estas tecnologías para la enseñanza). Hay un movimiento importante de crítica a las editoriales, porque esencialmente no han cambiado su manera de trabajar en el último siglo y, al mismo tiempo, han surgido muchas propuestas alternativas que permiten una difusión de los resultados más rápida y más barata.

Ha habido un reciente rechazo de los estudiantes en áreas tempranas hacia las matemáticas en España, ¿por qué cree que se produce esto?

Desconozco la situación especifica de España, así que intentaré hacer un discurso más general, inspirándome en una idea de Paul Lockhart. Imaginemos un mundo donde el fútbol se enseñe en todas las escuelas, desde el colegio hasta el bachillerato. Se explican las reglas, se estudia la historia del deporte, los partidos más famosos y los jugadores más relevantes. Además los estudiantes hacen entrenamiento físico, preparan los fundamentales, los pases, los tiros, el regate. Pero nunca se juega un partido, porque se cree que los niños y las niñas no están lo suficientemente preparados para eso. ¿Qué pensarían de este deporte esos estudiantes? ¿Les gustaría? A veces las matemáticas se enseñan de la misma manera: los hacemos entrenar unos doce o trece años y no dejamos nunca que jueguen un partido, y luego nos sorprendemos de que no les guste.

¿Cómo cree que debe impartirse la asignatura de matemáticas a los más jóvenes?

Para seguir con mi ejemplo: el fútbol tiene éxito porque es muy inmediato: tienes una pelota, unos amigos y eso es suficiente para pasar unas horas. Luego para mejorar y afinar la técnica hay que hacer un esfuerzo importante, entrenar mucho, y el entrenamiento puede ser duro y hasta aburrido, repetitivo. Pero al final de cada entrenamiento juegas un pequeño partido, y te vas a casa feliz. Quizás es así como deberíamos enseñar las matemáticas, por los menos al principio y a los más jóvenes: como un juego, donde hay unas pocas reglas muy simples y donde no hace falta mucha preparación para empezar a jugar. Y luego se hacen los ejercicios, que sí, a veces tienen que ser repetidos y nos hacen sufrir un poco, pero acaso alguien ha aprendido a hacer tiros de penalti sin probar y probar mucha veces?

Se ha visto una brecha de género preocupante en las carreras STEM, ¿qué propone para reducirla?

Primero, hay que escuchar a las mujeres que hacen ciencia, porque aunque sean pocas hay muy buenas investigadoras y tienen más claro cuáles son los obstáculos que hay que eliminar. La RSME por ejemplo tiene una comisión específica sobre el tema, que publica unos datos muy interesantes: en el primer curso, el porcentaje de mujeres es más o menos del 50%, pero va bajando cada paso hasta llegar a un 20% de catedráticas. Las mujeres tienen el mismo interés para la matemáticas que los hombres, pero pasa algo en la carrera académica que hace que ellas abandonen más a menudo que ellos.

La discriminación por así decir "directa" (por ejemplo en una comisión de selección para una plaza) es paradójicamente más fácil de eliminar, porque aunque sea complicado probarlo, tenemos normas en contra de eso. Pero también hay factores muchos más sutiles que puedan llevar por ejemplo a una mujer a no pedir una plaza por varias razones, y esto no es algo que se resuelva con una ley de igualdad. Estoy pensando por ejemplo en compatibilizar la maternidad con los estudios y la investigación. Ahora estoy en Dinamarca y aquí no es extraño que una estudiante de doctorado o una investigadora de postdoc tenga un hijo sin que esto suponga un sacrificio para su carrera. No suele serlo para los hombres, así que tampoco lo debería ser para una mujer.

¿Qué diferencia hay en la forma de dar clases de matemáticas en Italia y en España?

Por mi experiencia no hay mucha diferencia en la forma de dar clases, pero sí he visto una gran diferencia en la manera de hacer los exámenes. En Italia en todas las asignaturas después de un examen escrito hay también una parte oral y, aunque para hacer eso se necesita mucho tiempo por parte de los profesores, creo que es manera muy buena de evaluar a los estudiantes. Primero porque es casi imposible copiar en un examen oral y, segundo, porque de esta forma se aprende a hablar en público (y frente a un público que no siempre es muy paciente).

¿En qué consiste su investigación? ¿Qué utilidad tiene?

Mi trabajo se centra en estudiar modelos matemáticos de sistemas de muchas partículas, cuando estas partículas están en las condiciones en las cuales las leyes que describen su comportamientos, las "reglas del juego" por así decirlo, son las de la mecánica cuántica. Las mecánica cuántica describe fenómenos que van muy en contra de nuestra intuición, así que no es fácil imaginarse lo que está pasando, y sin embargo hace predicciones muy exactas y nos permiten explicar materiales exóticos como los superconductores. Estos fenómenos físicos parecen muy extraños, pero cuando logramos entender cómo funcionan y porqué, entonces se vuelven en cierto sentido más previsibles, domesticados, así que se pueden utilizar para crear aplicaciones tecnológicas.

¿Qué consejos le daría a los jóvenes que quieren iniciar sus estudios superiores en las matemáticas?

Dos consejos. El primero y más importante es que intenten disfrutar de lo que hacen, porque las matemáticas pueden generar mucha frustración y esto puede llevar al abandonarlas. El segundo es que no tomen demasiado en serio las divisiones en las áreas de las matemáticas que solemos hacer. Si te gusta pasar del análisis a la geometría y luego al álgebra, hazlo, vas a tener una caja de herramientas más variadas y esto es muy útil a largo plazo.

