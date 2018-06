Un proyecto para universalizar la educación gana la 3ª edición del Audi Creativity Challenge

El equipo NCP resulta ganador con el proyecto tecnológico y social GLOBED

El equipo NCP ha sido elegido ganador de la 3ª edición del Audi Creativity Challenge, la competición de ideas creativas impulsada por Audi para fomentar el pensamiento innovador entre los adolescentes y promover soluciones a retos de la sociedad actual.

En esta 3ª edición, desarrollada durante el curso 2017-2018, el reto planteado a los equipos participantes ha sido ¿Cómo innovar en educación para mejorar la experiencia de los estudiantes a nivel de motivación y aprendizaje? Un reto relacionado con la integración de las tecnologías emergentes como forma de hacer más atractivos los contenidos, nuevas experiencias educativas para potenciar la adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes o soluciones para impulsar la participación activa de los estudiantes en su educación.

El proyecto GLOBED del equipo NCP ha resultado ganador de la final disputada en Madrid, donde han tomado parte los 10 equipos finalistas seleccionados después de diferentes fases clasificatorias entre los 307 equipos inscritos inicialmente. Los finalistas han tenido que presentar sus proyectos ante un jurado que ha emitido su fallo en base a criterios como la creatividad y originalidad del mismo, el nivel de desarrollo y concreción de la idea, la viabilidad, el impacto social y la capacidad del equipo para comunicar su propuesta. Además, el Jurado también ha tenido en cuenta la puntuación obtenida en los vídeos finales de los 10 equipos a través de un proceso de votación previo en las redes sociales.

El jurado ha estado compuesto por Álvaro Morte, actor, protagonista de la exitosa serie La casa de papel; Phil González, fundador de Instagramers, la mayor comunidad de usuarios de Instagram del mundo; Xavier Verdaguer, emprendedor y fundador del Imagine Creativity Center de Silicon Valley y Caita Montserrat, Directora de Marketing de Audi España.

El equipo NCP ha presentado el proyecto GLOBED, el cual promueve universalizar la educación con el uso de dispositivos low cost y contenido pedagógico, aunando el ámbito solidario con el tecnológico.

Los equipos finalistas han presentado innovadores proyectos para reinventar la experiencia educativa, mejorar y personalizar la educación mediante la realidad virtual y la inteligencia artificial, rediseñar el espacio educativo integrando más la tecnología, apps para facilitar el acceso y el intercambio de conocimiento a través de la interconectividad, asistentes virtuales para adaptar los contenidos al perfil de cada estudiante y la promoción social de dispositivos low cost para universalizar la educación entre comunidades con dificultades para acceder a la misma.

Los integrantes del equipo ganador (Clara, Nalú, Paula y su driver Beatriz) viajarán la última semana de junio a Silicon Valley, cuna de la innovación y la tecnología a nivel mundial. Durante todo el mes de julio realizarán un exclusivo curso de creatividad e innovación disruptiva y desarrollarán con más profundidad el proyecto ganador, compartiendo experiencias con profesionales de empresas líderes como Facebook, Twitter, Google, Ebay o Dropbox. Al regresar a España, la propuesta ganadora se presentará a diferentes partners y posibles inversores con el objeto de intentar implementar su solución al reto planteado por el Audi Creativity Challenge.

Los equipos finalistas de la 3ª edición

Los 10 equipos finalistas que han tomado parte en la final de la 3ª edición del Audi Creativity Challenge han sido los siguientes:

- A-GIRLS, del colegio Internacional Aravaca, con el proyecto AVIRA: aprendizaje personalizado de alumnos mediante un asistente educativo virtual.

- CHANGING FUTURE, del colegio Pureza de María, con el proyecto GET IN: clases más visuales con pupitres digitales y soporte de realidad virtual.

- EVERYBODY, de los institutos Alfonso X y Francisco de Goya, con el proyecto DIVERLEARN: atender a la diversidad en las aulas a través de la inteligencia artificial.

- GREENES, del colegio Ramón y Cajal, con el proyecto LIS: mejorar habilidades con el feedback de otros usuarios y el soporte de realidad virtual.

- JAC, del instituto Joan Guinjoan, con el proyecto TEK-ROOM: reinventar la experiencia educativa a través del concepto del escape room.

- JUST C, de los colegios Hispano Británico y La Salle San Ildefonso, con el proyecto VIRTUAL EDUCATION PLUS: realidad virtual para crear un modelo de educación inmersiva.

- KAIZEN BCN, del colegio Regina Carmeli, con el proyecto KAI: atención individualizada al alumno gracias a un dispositivo de asistente personal.

- NCP, del colegio M. Peleteiro, con el proyecto GLOBED: la educación al alcance de todos con dispositivos low cost y contenido pedagógico.

- PROYECTO LAMARR, del instituto Cardenal Cisneros, con el proyecto DISCOVER: acceso al conocimiento mundial mediante el uso de la interconectividad.

- TECHNOGIANTS, del colegio Vizcaya, con el proyecto INTRESSPACE: aprendizaje desde la experiencia con un modelo basado en el escape room.

El compromiso social de Audi

Después de 15 años trabajando en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa con su programa Audi Attitudes sobre movilidad segura y responsable, con el Audi Creativity Challenge la marca de los cuatro aros quiere redirigir su compromiso social hacia el ámbito de la innovación social a través de la promoción de una cultura creativa entre los más jóvenes.

