La comunidad educativa celebra el nombramiento del "dialogante" Alejandro Tiana como nuevo secretario de Estado

Los sindicatos de docentes coinciden en subrayar la voluntad para el diálogo

La mayoría de los representantes de la comunidad educativa celebran el nombramiento este viernes del rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana, como nuevo secretario de Estado de Educación, y destacan su perfil "dialogante" y su "profundo" conocimiento del sistema educativo.

Los sindicatos de docentes coinciden en subrayar la voluntad para el diálogo de Tiana, que regresará al Ministerio que ahora dirige Isabel Celaá, donde ya fue secretario general de Educación entre 2004 y 2008 en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Tiene un acreditado talante y capacidad para llegar a acuerdos y tenderá la mano con el afán de buscar consenso", afirma a Europa Press la responsable de enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, que le recuerda de su anterior etapa en Educación.

Tanto ella como el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, destacan también que Tiana es un "profundo conocedor" del sistema educativo tras una carrera vinculada al mundo educativo desde sus comienzos como maestro hasta su última ocupación como rector de la UNED.

"Tiene compromiso con el modelo educativo de calidad y equidad para todos", añade el responsable de Enseñanza de CCOO. Por su parte, desde CSIF, Mario Gutiérrez incide en el carácter del nuevo secretario de Estado. "Es un hombre dialogante, que es lo que se necesita en estos momento", afirma.

"Es un acierto porque es un hombre que tiene competencia y experiencia, un activo importante para este periodo tan corto y complejo, pero nos podremos entender bien porque es una persona que escucha", sostiene el presidente del ANPE, Nicolás Fernández Guisado, en declaraciones a Europa Press desde el Congreso que celebra su sindicato en Guadalajara.

La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal, ha explicado a Europa Press que el nombramiento de Alejandro Tiana es "una noticia positiva". "Nos parece bien porque es una persona que sabe perfectamente de lo que habla, entiende mucho de educación, y es un referente", ha argumentado.

Por su parte, el presidente nacional de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, le ha deseado "lo mejor en el nuevo puesto" y ha dicho que CONCAPA estará ahí, ayudando todo lo posible para trabajar y conseguir calidad educativa".

"El que haya secretario de Estado ya quiere decir que podemos empezar a trabajar, que era lo más urgente", ha manifestado Caballero, que ha avanzado que le pedirá una reunión para conocer las "inquietudes" que tiene el Ministerio de Educación. Así, ha señalado que solicitará que se retome el tema del Pacto educativo.

Desde la asociación de colegios privados, CICAE, su directora general, Elena Cid, ha calificado el nombramiento como "una magnífica noticia" y considera a tiene "un experto que están en contacto con la realidad educativa" de España.

Menos entusiasta es la reacción desde el Sindicato de Estudiantes. Su secretaria general, Ana García, ha advertido de que no tienen "confianza ciega en nadie" y ha recordado que el PSOE se ha comprometido "en multitud de ocasiones públicamente" a derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). "No hay absolutamente ninguna razón que justifique cualquier otra cosa que no sea esa", ha zanjado.

