Alejandro Tiana, rector de la UNED, nuevo secretario de Estado de Educación

Ha sido profesor en la licenciatura en Pedagogía

El rector de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana, será el nuevo secretario de Educación, según han informado fuentes de Moncloa, relevando a Marcial Marín, que accedió al cargo en 2015. Tiana fue secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia entre 2004 y 2008 en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez.

Alejandro Tiana Ferrer, nacido en Madrid en 1951, eslicenciado y doctor en Filosofía y Letras (Pedagogía) por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su trayectoria profesional como profesor de EGB en el Colegio Siglo XXI de Madrid (1974-1980). En el año 1980 se incorporó a la UNED como profesor ayudante en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Obtuvo la plaza de profesor titular de Teoría e Historia de la Educación en 1987 y de catedrático del mismo área en 2001.

Su docencia se ha desarrollado en las áreas de historia de la educación, educación comparada y política y legislación educativas. Ha sido profesor en la licenciatura en Pedagogía, la diplomatura en Educación Social y los grados a que ambas han dado lugar. Además ha impartido cursos en numerosos títulos de máster, doctorados y títulos propios, tanto de la UNED como de otras universidades españolas y extranjeras.

Entre otras responsabilidades, ha sido director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2008-2012), secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia (2004-2008), vicerrector de Evaluación e Innovación de la UNED (1999-2003), director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (1994-1996), director del Centro de Investigación y Documentación Educativa (1989-1994), director del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (1989) y director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED (1983-1988). Entre 1999 y 2004 fue chairperson de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Ha trabajado con diversas organizaciones internacionales, como UNESCO, OCDE, Banco Mundial, OEI, Banco Interamericano de Desarrollo y ALECSO y ha sido miembro de comisiones nacionales de Francia, Portugal, Marruecos, Argentina y México.

Es autor o coautor de 20 libros y más de 200 artículos o capítulos de libros sobre diversos temas relativos a la historia de los sistemas educativos contemporáneos, educación comparada, política educativa o evaluación de los

