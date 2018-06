La Vniversitas Senioribvs CEU y la Fundación Vodafone España clausuran el curso sobre el uso de las TIC

Se han formado 766 personas mayores en nuevas tecnologías

La Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Fundación Vodafone España han colaborado durante el curso académico 2017-18 en el Campus de la Vniversitas Senioribvs, la Universidad para mayores de 40 años del CEU, con el proyecto "Acercando las TIC a los mayores".

La iniciativa ha comprendido la impartición de tres cursos, uno de iniciación, otro intermedio y otro dirigido a usuarios avanzados, de 15 horas cada uno, sobre usos cotidianos de Internet e Informática; y un curso de 20 horas sobre las Redes Sociales e Internet. Además, se han impartido varios Seminarios sobre los nuevos teléfonos móviles y sus aplicaciones, fotografía digital y videos, bajo el título "Sácale partido al smartphone en tu vida diaria", todo de forma gratuita. Un total de 766 personas mayores han recibido dicha formación.

Desde que ambas entidades iniciaron su colaboración en el año 2013, son casi 6.000 las personas mayores que se han formado en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los cursos, talleres y seminarios celebrados hasta la fecha.

El acto de clausura de los cursos se celebró el pasado miércoles 13 de junio y estuvo presidido por el presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Carlos Romero Caramelo, y por su vicepresidente, Manuel de Soroa y Suárez de Tangil. También estuvieron presentes, entre otros, la directora del Área de Posgrado CEU, Nohemí Boal, la Directora de la Vniversitas Senioribvs CEU, María García-Carrillo, y el responsable de Formación de Mayores de la Fundación Vodafone España, Javier Viejo.

El objetivo de estos cursos ha sido formar a las personas mayores en el acceso a los beneficios que proporcionan las Tecnologías de la Información y Comunicación, especialmente en el uso de los nuevos teléfonos móviles. Esto es debido a que la aparición de dispositivos móviles avanzados como los smartphones y las tabletas, por una parte, y la eclosión de la banda ancha móvil, por otra, han generado un nuevo entorno de comunicación que las personas mayores han de asimilar para poder beneficiarse de nuevos servicios, que les ayudarán a vivir con una mayor autonomía personal e independencia.

La Vniversitas Senioribvs CEU pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU que, con esta universidad para mayores, cierra el ciclo de enseñanza que tiene cubierto en todas sus etapas, desde educación infantil a la enseñanza superior. La Senioribvs ofrece amplio y riguroso programa universitario de enseñanza no reglada, para el que no se precisa titulación previa para acceder y en el que no se realizan exámenes, dirigido a personas de más de 40 años con inquietudes culturales. En ella se ofrece un programa universitario donde las humanidades conviven con un elenco de asignaturas interdisciplinares, pudiendo el alumno estudiar el curso completo o asignaturas sueltas.

La Fundación Vodafone España es una institución sin ánimo de lucro que contribuye al impulso de la innovación y la utilización de las TIC para mejorar la calidad de vida de las personas y, especialmente de los colectivos vulnerables. Desarrolla proyectos de innovación tecnológica que facilitan la vida a personas con discapacidad y mayores, principalmente. Promueve programas de formación en TIC para apoyar su autonomía personal y la inserción social y laboral. Contribuye a la difusión de las telecomunicaciones en la sociedad a través de publicaciones e informes.

