Alumnos de Barcelona, Vigo, Ourense, Sevilla, Burgos y Madrid reciben el premio de jóvenes investigadores "Es de libro"

CEDRO ha entregado este miércoles 13 de junio los premios de la XII edición del concurso escolar "Si eres original, eres de libro", enmarcado en el programa educativo de "Es de libro", dirigido a alumnos de ESO y Bachillerato y ha reconocido a alumnos de Barcelona, Vigo, Ourense, Sevilla, Burgos y Madrid, según ha comunicado la organización de los galardones.

Así, el acto, que ha tenido lugar en la sede de la RAE, ha contado con la participación de la escritora y presidenta de CEDRO, Carme Riera; el presidente del jurado, Pedro de Andrés; Óscar el director general de Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Sáenz de Santa María y el director de la Fundación SM, Javier Palop.

Durante el evento, Carme Riera recordó que con este programa, CEDRO fue pionero en formación de Propiedad Intelectual en las escuelas, colegios e institutos. "Los autores y editores de CEDRO sentíamos que teníamos la obligación de apoyar a la comunidad educativa", ha señalado.

Además, animó a los alumnos a que luchen por los derechos de autor. "Sois el futuro, recae en vosotros que nuestro país avance de manera libre y democrática, pero no podrá hacerlo si no se respeta la propiedad intelectual base de la cultura y del desarrollo científico", ha subrayado.

Por su parte, Pedro de Andrés felicitó a todos los participantes por haberse acercado al mundo de la investigación desde una perspectiva distinta, "desde el lado de la originalidad y del respeto al trabajo hecho por otro". Asimismo, afirmó que el paso por este concurso les ayudará a "ser estudiantes más completos, profesionales más versátiles y ciudadanos más comprometidos con la creación y la cultura".

Los trabajos de investigación premiados en la categoría de primer ciclo de ESO han sido el trabajo 'Estudi sobre el gust per la lectura per part d'alumnes de l'institut Juan Manuel Zafra i escola Dovella: alumnes de 5è fins a 1r d'eso davant la lectura de Harry Potter i Wonder', del Instituto Juan Manuel Zafra (Barcelona) y el trabajo 'Evaluación y diagnóstico de los plásticos en la playa de Vilariño', del Colexio Plurilingüe Alborada (Vigo).

En la categoría de segundo ciclo de ESO han resultado premiados el trabajo 'La reología de la miel', del Colegio Plurilingüe San José - Josefinas (Ourense) y el trabajo 'Por la boquita muerde el pez', del IES Castillo de Cote (Montellano, Sevilla).

En la categoría de Bachillerato se han reconocido el trabajo 'Derechos políticos de las mujeres: resistencia, burla y aversión en la España republicana' (1931-33), del IES Pintor Luis Sáez (Burgos) y el trabajo 'Tratamiento de la intolerancia a la lactosa: Esferificaciones de lactasa', del Colegio Retamar (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

El jurado de 'Es de libro' ha estado compuesto por la bioquímica Margarita Salas; los escritores Ramón Acín y Juan Kruz Igerabide; el economista Ramón Tamames; el director de la Fundación SM, Javier Palop; el filósofo Javier Sádaba; la catedrática Margarita Prado, y el editor y presidente del jurado, Pedro de Andrés.

Los trabajos escolares tenían que realizarse en equipo, de un mínimo de dos alumnos y un máximo de cuatro, y estar coordinados por un profesor. Para su elaboración han tenido que seguir las guías propuestas por Es de libro. Para la redacción de las investigaciones, los alumnos podían utilizar cualquiera de las lenguas oficiales del país. Los trabajos debían tener formato digital en línea.

Los estudiantes han recibido un cheque regalo por valor de 60 euros para la adquisición de libros del Grupo SM y una tableta digital. Los profesores han recogido un cheque regalo de 100 euros para libros del Grupo SM y una tableta digital, y, finalmente, sus centros escolares serán obsequiados con un cheque de 300 euros para la dotación de libros del Grupo SM para su biblioteca. Además, cada participante ha recibido un ejemplar del Diccionario de la lengua española de la RAE.

