Más de 500 jóvenes en riesgo de exclusión social se han formado ya gracias al programa "Creamos Oportunidades en Hostelería"

Este año se han formado más de 150 alumnos

Más de 500 jóvenes en riesgo de exclusión social formados en el sector hostelero y una tasa de inserción laboral del 89%. Esas son las principales cifras desde que se puso en marcha, hace ya cuatro años, el programa Creamos Oportunidades en Hostelería impulsado por la Fundación Mahou San Miguel , que ayer por la tarde celebró la clausura de su cuarta edición en Madrid.

En la última edición de una iniciativa que se consolida día a día, han participado más de 150 jóvenes en riesgo de exclusión, quienes han recibido formación cualificada en prestigiosas escuelas de hostelería, de ellos 102 en Madrid, 15 en Bilbao, Burgos y Barcelona y 10 alumnos becados en Granada.

En el programa, que combina la formación teórica y práctica, han participado este último curso: 8 escuelas de hostelería, más de 30 entidades sociales, 106 establecimientos de hostelería y 66 profesionales de la propia compañía, que actúan como mentores de los alumnos. El trabajo de todos hace posible que se pueda ofrecer a los jóvenes la posibilidad de acceder a una formación de calidad necesaria para entrar en el mundo laboral.

Durante el curso los participantes reciben también formación complementaria en forma de masterclass con profesionales del sector (beer sommeliers, baristas, cocteleros, entre otros), cursos de especialización, visitas a centros de producción de la compañía, así como apoyo en prácticas laborales. Además, desde la III edición los jóvenes cuentan con un mentor profesional de la compañía que les acompaña durante su formación y posterior periodo de prácticas, a través de llamadas y reuniones presenciales periódicas.

Carla Mayorga, alumna del certificado en Hostelería en la escuela Simone Ortega de Madrid, señala: "Yo tenía experiencia en el sector, pero necesitaba profesionalizarme y con Creamos Oportunidades en Hostelería he encontrado lo que buscaba. Además, la figura del mentor me ha parecido muy importante y de gran ayuda. Gracias a él he aprendido un montón sobre cerveza y al final se ha convertido en un amigo con el que poder hablar de mi futuro profesional, de momento voy a continuar formándome y el año que viene quiero participar en la modalidad de FP Dual".

"Trabajar en hostelería no es fácil, algo que desde la Fundación sabemos muy bien" -afirma Beatriz Herrera, directora de la Fundación Mahou San Miguel- "por eso estamos convencidos de lo necesario de una buena preparación para ejercer una profesión compleja, a la que, a las habilidades y competencias propias de un buen camarero, hay que añadir conocimientos de gastronomía, marketing, psicología para tratar y enamorar al cliente. Iniciativas como ésta son absolutamente necesarias para ayudar a dignificar esta profesión y recibir el reconocimiento que se merece".

En este sentido, Juan de Dios, profesor del Instituto Tecnológico Fuenllana, destaca "es una gran suerte poder enseñar una profesión en la que llevo trabajando más de 40 años". Además, profesores, mentores y hosteleros reconocen la satisfacción que produce ver la evolución de los alumnos, su ilusión por aprender y el gusanillo que les va entrando por la hostelería.

Graduación de la primera promoción de la modalidad FP Dual Además, este año se han graduado los participantes de la primera promoción de la modalidad FP Dual en Madrid, un total de 25 jóvenes, puesta en marcha en colaboración con la Comunidad de Madrid. Se trata de un modelo pionero en innovación educativa de dos años de duración, que combina los contenidos teóricos en los centros educativos en el primer curso con la formación práctica en establecimientos de hostelería seleccionados durante el segundo año. Todo ello con la intención de que los alumnos conozcan de primera mano la realidad del mercado laboral actual.

Con este curso de FP Dual, la Fundación Mahou San Miguel se ha convertido en la primera fundación empresarial en establecer un convenio de estas características, un auténtico puente de unión entre la formación y el tejido empresarial hostelero.

Creamos Oportunidades en Hostelería es una innovadora iniciativa iniciada en 2015 para facilitar el acceso a una titulación oficial y está orientado a favorecer la formación y a mejorar la inserción laboral de jóvenes desempleados en riesgo de exclusión social.

Su objetivo es doble: por un lado, contribuir a frenar el desempleo juvenil, facilitando la inserción laboral de jóvenes en riesgo de vulnerabilidad; y, por otro, aportar valor económico y social al sector hostelero, dinamizándolo y profesionalizándolo.

Con este programa, la Fundación Mahou San Miguel ha reforzado su implicación con los retos sociales, al ofrecer oportunidades a un colectivo con dificultad para salir del desempleo. Al mismo tiempo, dinamiza la hostelería independiente de nuestro país, promoviendo la contratación de personal cualificado y formado a medida.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias