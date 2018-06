La Fundación Alicia Koplowitz entrega cinco becas de estancias cortas de investigación

Realizarán su especialización durante entre seis y doce meses

La Fundación Alicia Koplowitz ha concedido cinco becas de estancias cortas de especialización e investigación en Psiquiatría, Psicología o Neurociencias del Niño y el Adolescente y en Neuropediatría en su convocatoria del año 2018.

Los becados realizarán su especialización durante entre seis y doce meses en universidades y hospitales de Estados Unidos, Reino Unido y Argentina.

Los cinco seleccionados por la comisión de evaluación de la Fundación son Laura Carballeira Carrera, que ha realizado el PIR en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, de Móstoles (Madrid), y ha solicitado la ayuda para permanecer seis meses en la Université Paris Descartes, Hôpital Cochin, de París (Francia); e Inés López Álvarez, psicólogo clínico vía PIR en el Hospital Universitario La Paz (Madrid), que ha solicitado seis meses de estancia en The Travistock and Portman NHS Foundation Trust, de Londres (Reino Unido).

Asimismo, también se ha becado a Alejandra Rosa Melero González, neuropediatra del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que permanecerá 12 meses en el Hospital de Pediatría del Profesor doctor Juan P. Garrahan, de Buenos Aires (Argentina); María del Mar Rivas Rodríguez, que ha terminado el PIR en el Centro de Salud Mental de Getafe (Madrid) y permanecerá seis meses en el NYU Langone Health's Department of Child an Adolescence Psychiatry, de Nueva York (EEUU); y Antonio Rodríguez Moreno, neurocientífico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que ha solicitado 12 meses de estancia en la University of Cambridge, de Cambridge (Reino Unido).

Las Becas de Estancias Cortas de la Fundación Alicia Koplowitz se convocan anualmente desde 2007 y se dirigen a psiquiatras y psicólogos clínicos con formación en el área de la infancia o adolescencia, a neuropediatras y a investigadores posdoctorales en áreas de neurociencias, titulados en Medicina, Biología o Farmacia.

Consisten, en apoyo económico para el becado, pues los centros donde se realizan los programas de investigación son de libre elección. Con ellas se pretende apoyar la investigación en el campo de la psiquiatría infantil y juvenil y ampliar proyectos de apoyo a la investigación en el ámbito de las neurociencias y la neuropediatría, centrándose sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas tempranas.

La dotación económica de las mismas es de entre 3.000 y 4.000 euros al mes para estancias en hospitales, universidades e institutos de investigación extranjeros que tengan programas adecuados al proyecto de la fundación.

El Comité de Evaluación que ha seleccionado los proyectos ganadores ha estado integrado por la doctora Lola Picouto, psiquiatra infantil y exbecaria de la Fundación Alicia Koplowitz; la doctora Laia Villalta, psiquiatra del Niño y del Adolescente en la Unidad de 0 a 5 años y Unidad Funcional de Atención a los Abusos Sexuales a Menores (UFAM), del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y exbecaria de la Fundación Alicia Koplowitz; el doctor Juanjo Carballo, psiquiatra del Niño y del Adolescente en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y exbecario de la Fundación Alicia Koplowitz; y el doctor Pedro Castro, neuropediatra del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

