La Junta muestra su "respeto" tras las dos dimisiones en la UEx por la filtración de los exámenes de la EBAU

Gil Rosiña ha querido dejar claro que la Junta de Extremadura no es la responsable

La Junta de Extremadura ha mostrado este martes su "respeto" ante la dimisión, este pasado lunes, del vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura (UEx) y presidente de la Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), Ciro Pérez, y el presidente del Tribunal Calificador, Javier Benítez, tras la filtración de los exámenes.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno, en la que ha recordado que el Ejecutivo regional reclamó "responsabilidades" ante este caso, y por tanto, "si las responsabilidades se han dado asumiendo el error por quienes eran sus responsables", la Junta no tiene "nada más que mostrar" su respeto.

A preguntas de los periodistas, Gil Rosiña ha recordado que el presidente de la Junta "ha mantenido en todo momento respeto por la universidad" ante este asunto, lo que no "ha eximido de pedir responsabilidades a la Universidad" y de reclamar que "se cuente la verdad y se investigue" lo que ha ocurrido.

En ese sentido, Gil Rosiña ha considerado que "si las responsabilidades se han dado asumiendo el error por quienes eran sus responsables", la Junta de Extremadura no tiene "nada más que mostrar nuestro respeto" ya que entienden que "la universidad ha asumido nuestra posición al respecto"

"Nos duele ver a los chavales y a sus familias desazonados con razón, porque la Selectividad es un trago por el que hemos pasado todo el mundo", ha señalado Gil Rosiña, quien ha considerado "muy desafortunado y muy lamentable todo lo que ha ocurrido" con los exámenes este año en la Universidad de Extremadura.

En cualquier caso, Gil Rosiña ha querido dejar claro que la Junta de Extremadura "no es la responsable de la universidad, que tiene sus órganos de gobierno y su capacidad de decisión", ante "los aciertos y los errores", y en los que el Ejecutivo regional "no es el tribunal que examina si la UEX ha hecho bien o mal".

Ha añadido que la Junta de Extremadura, ante su "preocupación" por lo ocurrido con los exámenes de la EBAU y el "enfado razonable" de los alumnos afectados, reclamó que se depuraran responsabilidades, tras lo que ha aseverado que el Ejecutivo regional "no tiene ahora que concluir si las responsabilidades se han depurado en un 70, un 80 o un 100 por ciento".

"Nosotros no somos el juez para decir si la universidad ha hecho lo correcto o no", ha defendido la portavoz de la Junta de Extremadura, quien ha lamentado que "la desazón sigue siendo la misma" ante la repetición de los exámenes "para salvarguardar la capacidad, el mérito y la igualdad en el acceso a la universidad, que no es ninguna broma", ha concluido la portavoz de la Junta.

