El IE reúne a más de 1.000 graduados de 50 países en el "Global Alumni Weekend" en Madrid

El evento ha contado con la participación de Santiago Iñiguez de Onzoño

Más de 1.000 graduados del IE procedentes de 50 países han asistido al "IE Global Alumni Weekend 2018", el principal encuentro anual de antiguos alumnos de la institución, que se ha celebrado este fin de semana en el campus de IE Madrid.

En esta edición, los graduados han analizado los principales desafíos que afrontan las empresas, el impacto de la situación socio-económica internacional y los retos de la tecnología, el liderazgo o la innovación social en un mundo en disrupción.

El evento ha contado con la participación de Santiago Iñiguez de Onzoño, presidente de IE University, así como de los decanos de IE Business School, IE Law School, IE School of International Relations, IE School of Human Sciences & Technology e IE School of Architecture and Design. Todos ellos han destacado los principales proyectos que impulsa la institución y las nuevas propuestas de formación con enfoque en tecnología e innovación, emprendimiento, gestión de la diversidad y sentido de las humanidades.

Durante el Global Alumni Weekend, los participantes han tenido la oportunidad de regresar a su 'alma mater' y asistir a master classes en las aulas en las que se formaron. Han visitado los nuevos espacios y edificios del campus de IE en Madrid; han conocido proyectos tecnológicos como WOW Room, el aula del futuro de IE, y espacios de emprendimiento e innovación como Área 31, el hub en el que trabajan los emprendedores de la institución.

Los asistentes se han reunido, además, con profesores de IE y ejecutivos del mundo empresarial para reforzar su network.

"Queríamos diseñar un evento en el que nuestros graduados, los miembros del claustro y de la comunidad empresarial se reunieran para debatir sobre cuestiones como los retos de la tecnología, el liderazgo o la innovación social", señala Julia Sánchez, directora de IE Global Alumni Relations.

Como parte de 'IE Global Alumni Weekend' se ha celebrado además la 3ª edición de los Premios EPIC (Extraordinary People Inspiring the IE Community), patrocinados por Baume & Mercier. El objetivo de estos premios es inspirar a la comunidad de IE a través de las historias de éxito de los graduados de IE en todo el mundo.

En esta edición, los Premios EPIC han recaído en Mitra Feldman, especialista en salud pública que ha dedicado la última década a combatir la malaria en África y en el Sudeste Asiático, en la categoría de Human Success; Verónica Pascual, CEO de la empresa de robótica ASTI, en la categoría de Women Inspiring Women.

Tobai Ahmed Albashir, uno de los principales emprendedores saudíes, según 'Forbes', Ha sido galardonado en la categoría de Young & Ambitious Minds por su startup de educación sanitaria Mizan Health, mientras que Arjun Mallik, CEO de la aseguradora Prudential Uganda ha sido galardonado en la categoría de Business Impact.

Amuda Goueli, CEO y cofundador de Destinia.com, agencia de viajes online creada en 2001, ha sido galardonado en la categoría de Creators.

