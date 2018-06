Ciudadanos reclama a la UEx además de "reconocer su error" en la EBAU, trabaje "en depurar responsabilidades"

Cayetano Polo ha mandado "ánimo y fuerza" a los más de 3.000 alumnos

Ciudadanos Extremadura ha reclamado este lunes a la Universidad de Extremadura (UEx) que "trabaje en depurar responsabilidades" por la presunta filtración de los exámenes de la Selectividad, que ha obligado a repetir las pruebas, por un "error" que según han reconocido "viene de dentro de la institución".

En ese sentido, este asunto "no puede quedarse solo en un reconocimiento", sino que la Universidad de Extremadura "debe tomar medidas, no solo para que no vuelva a pasar", sino que "debe hacerlo en toda su amplitud", ha aseverado el portavoz de Ciudadanos Extremadura, Cayetano Polo, este lunes en rueda de prensa en Mérida.

En su intervención, Cayetano Polo ha mandado "ánimo y fuerza" a los más de 3.000 alumnos que este martes repiten los exámenes de Selectividad "por consecuencia de un error de la Universidad de Extremadura", ya que según ha aseverado, "se enfrentan a uno de los momentos clave en su vida y que sin duda repercute en el futuro de todos ellos".

Polo ha considerado que repetir las pruebas "es la única manera de que no se pongan en duda" los resultados de éstas, pero ha entendido que los estudiantes afectados "tienen derecho a manifestarse y expresar su disconformidad, en la medida que ellos entiendan mejor", aunque ha abogado por evitar que ocurran "situaciones desagradables" como las del pasado viernes en Cáceres.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias