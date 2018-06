Labor social y económica de los empleadores de personas discapacitadas, en el primer curso de verano de la UCLM

Visualizar la labor social y económica que aportan las entidades de empleo orientadas a las personas con discapacidad y dotarlas de herramientas de análisis y cuantificación monetaria del valor social que generan es el objetivo del primer de curso de verano de esta nueva edición de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real que acoge Almagro este lunes, 11 de junio, y martes, 12 de junio.

Un total de 27 alumnos se han inscrito en este curso que se celebra en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso en Almagro bajo la dirección de las profesoras de las universidades de Castilla-La Mancha y País Vasco Virginia Barba Sánchez y Leire San José Ruiz de Aguirre, respectivamente, según ha informado la Universidad en nota de prensa

El programa tiene entre sus objetivos dominar los fundamentos teóricos sobre el valor social, identificar el valor social específico que perciben los satkeholders, cuantificar monetariamente el valor social a través de indicadores, calcular y visualizar el valor social integrado de la organización y establecer la utilidad y potencialidad de la monetización del valor social.

El curso ha surgido de la colaboración entre el grupo de investigación Ethics in Finance and Social Value (ECRI) de la Universidad del País Vasco, el grupo de investigación Environmental Strategy Interdisciplinay Team & Management (ENSITMA) de la Universidad de Castilla-La Mancha y la asociación Laborvalía de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Durante la inauguración, la profesora Virginia Barba se ha referido al reto al que se enfrenta la sociedad de "integrar en el sistema productivo a toda la diversidad de nuestro talento humano, rompiendo las barreras y prejuicios tradicionales que lastran nuestro potencial crecimiento". Asimismo, ha indicado que en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa la UCLM tiene mucho que aportar a través, por ejemplo, del Servicio de Atención al Estudiante con Discapacidad, de las actividades de la Cátedra RSC Santander o de la investigación de grupos como ENSITMA, especializado en temas de responsabilidad social corporativa y emprendimiento.

