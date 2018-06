Un estudio de la FIFA confirma que practicar fútbol en la escuela mejora la condición física y la salud de las niñas

Es probable que esta iniciativa se implemente en muchas escuelas

Un estudio de un programa de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) realizado por investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca en doce escuelas de Islas Feroe ha revelado que las niñas de 10 a 12 años que practican fútbol en su escuela, incluso aquellas nunca lo habían jugado antes, presentan una presión arterial más baja, unos músculos más fuertes, mejor equilibrio y una capacidad de salto mayor.

El estudio, que acaban de ser publicado en la revista "Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports", ha incluido a un total de 400 niñas de esas doce escuelas de este país nórdico que jugaron al fútbol durante 45 minutos dos veces por semana durante casi tres meses.

Según recogen los resultados del estudio, las chicas lograron mejoras en la presión arterial sistólica de 5 mmHg), la presión arterial media en 2 mmHg, la masa muscular (0,7 kg), salto horizontal (13 cm) y el equilibrio (2,1 segundos más de duración). Estas mejoras fueron también se trasladaron en el 84 por ciento de las niñas que normalmente no juegan al fútbol.

La iniciativa, que ya ha llegado a 10.000 niños daneses y se extenderá a los 98 municipios de Dinamarca, forma parte del proyecto "FIFA 11 para la Salud en Europa", que combina el entrenamiento en fútbol combinado con la educación sobre la salud, ha demostrado que mejora la salud de los niños, su función cognitiva y bienestar social, al tiempo que aumenta su concienciación sobre la importancia de la actividad física, la alimentación variada y saludable, la higiene y malos hábitos como el tabaco y el alcohol, según ha detallado Peter Krustrup, jefe de la investigación y profesor de Deporte y Ciencias de la Salud en la Univesidad del Sur de Dinamarca.

"Ahora podemos concluir que esta forma de fútbol, que se centra en juegos con pelota en una zona pequeña, resulta muy incluyente y produce grandes mejoras en la condición física y la salud de las niñas, incluso si no tienen experiencia futbolística previa", ha remarcado Krustrup, reclamando que se imponga en las escuelas de primaria y secundaria la obligación de practicar 45 minutos diarios de ejercicio.

En este sentido, Magni Mohr, profesor asociado de la Universidad del Sur de Dinamarca y director del Instituto Feroés de Sanidad Pública, ha señalado que es probable que, a partir del próximo año escolar, esta iniciativa se implemente en muchas escuelas primarias y secundarias municipales de Islas Feroe.

Este proyecto, detalla el doctor, está ayudando a los niños a cumplir con la recomendación del servicio de salud danés de realizar, al menos tres veces a la semana, 30 minutos de entrenamiento de alta intensidad.

