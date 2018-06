¿Para cuando un profesor robótico?

Está demostrada la importancia de implicar a las emociones en el proceso de aprendizaje

La publicación del trabajo de Frey y Osborne "The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?, Technological Forecasting & Social Change" y la aparición subsecuente de diferentes páginas en internet en las que se informa sobre la probabilidad de que una profesión pueda ser sustituida por una Inteligencia Artificial (IA) , ha creado una razonable curiosidad, con ciertas dosis de inquietud, sobre el futuro de todo tipo de actividades.

El trabajo de Frey y Osborne y otros publicados al respecto, catalogan las diferentes actividades laborales según sean rutinarias o no-rutinarias y según conlleven prioritariamente acciones manuales o cognitivas, siendo las actividades cognitivas y no-rutinarias las mas difícilmente automatizables.

La actividad docente es, fundamentalmente, cognitiva y, para ser eficaz, debe ser no rutinaria. Por ello, a tenor de las predicciones realizadas en los estudios citados, no parece que la profesión de quienes se dedican a la enseñanza esté amenazada por la rápida evolución de máquinas inteligentes.

Pero, profundicemos un poco más en las causas de la difícil robotización de la docencia.

Los recientes progresos de la Inteligencia Artificial se basan en el Aprendizaje de Máquina ("Machine Learning") y en la explotación masiva de datos ("Big Data"). El primero, trata de adoptar un comportamiento que consiga un fin concreto cuantificando la calidad del "resultado" mediante la ponderación de diferentes logros. El ajuste del comportamiento de la IA se logra enfrentándola a una multitud de situaciones (procedentes del Big Data) y permitiendo que el algoritmo observe el "resultado" de sus decisiones y las modifique para conseguir su mejora.

Sin una adecuada selección de lo logros a conseguir y su correcta ponderación, la IA no orientará su aprendizaje de manera correcta. Y aquí surge una primera dificultad para robotizar la enseñanza: ¿Es posible formular de una manera explícita los logros que deben conseguir la generalidad de los estudiantes? Creemos que no. Ni los objetivos son homogéneos (cada estudiante tiene sus propias motivaciones), ni la formulación de éstos es evidente (¿cómo cuantificar la "satisfacción de la curiosidad"?).

Pero además, los recursos que utiliza el profesor para guiar y acompañar a los estudiantes en el proceso de cambio intelectual involucrado en el aprendizaje, son amplios y complejos, estando lejos de poder ser emulados por una máquina, aun en un futuro no inmediato.

Está demostrada la importancia de implicar a las emociones en el proceso de aprendizaje efectivo. Para gestionar esta faceta emocional, el profesor debe desarrollar un liderazgo empático con los estudiantes, estableciendo vínculos comunicativos que vayan más allá de la exposición verbal, fácilmente reproducible por una máquina.

El profesor debe provocar en el alumno la necesidad de conocer; persuadirle, en un equilibrio a veces complicado entre exigencia y apoyo, de que debe empeñar su tiempo y energía en la formulación de preguntas y búsqueda de sus respuestas.

¿Podría una IA interaccionar con las personas provocando esta inquietud? ¿Estarían las personas dispuestas a dejarse "manipular" por un algoritmo aun estando éste disfrazado de humano? Parece muy poco probable. Por ello, más allá de lo que hoy en día es ciencia–ficción y aun aceptando que ésta es la inspiración de muchos avances científicos, mantenemos que la labor del auténtico docente no podrá ser remplazada por un robot, salvo en un futuro muy, muy lejano.

Elaborado por Antonio Barrientos Cruz, Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias