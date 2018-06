FAEST: "La solución al problema no puede suponer un perjuicio para el alumnado"

Consideran que las medidas adaptadas por la UEx no son suficientes

La Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST) muestra su indignación con la reacción de la Universidad de Extremadura (UEx) a raíz del conflicto de filtración de la EBAU en siete asignaturas.

La organización estudiantil critica duramente que la investigación propuesta por el rectorado sea opaca y que se niegue la participación de la comunidad educativa y que rechace reunirse con representantes de estudiantes, "si la solución es perjudicar a varios miles de alumnos por errores de la organización, que menos que recibir a los representantes de estudiantes" y añaden "existen soluciones alternativas, tanto para que no obligar a repetir a todo el alumnado como para cubrir los perjuicios económicos".

Para su Presidente, Alejandro Delgado, "Esta situación ha demostrado que nos faltan protocolos claros ante estas situaciones para que no afecten al alumnado" y concluye "vamos a proponer en los diferentes órganos estatales que se establezcan mecanismos para que no paguen el alumnado no sea quien pague el castigo por errores externos a ellos".

Por último, la federación reclaman que echan de menos una disculpa pública y a su vez refuerzan lo enunciado del a través de su asociación estudiantil en la comunidad extremeña, ALCAMPUS, donde piden la dimisión del Sr. Píriz, rector de la Universidad de Extremadura, como máximo responsable y por su incapacidad a la hora de manejar este problema, y esta gran crisis institucional, sumándole otros muchos fallos en su gestión, además de negarse a recibir a los representantes estudiantiles.

