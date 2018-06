CREUP muestra todo su apoyo al estudiantado que ha realizado la EBAU en Extremadura

Miles de estudiantes podrían pagar las consecuencias de un error

Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) quieren mostrar todo su apoyo al estudiantado afectado por la situación causada a raíz de la presunta filtración de exámenes de la EBAU ocurrida en la Universidad de Extremadura, así como al Consejo de Estudiantes de dicha universidad en su labor de defender a las personas afectadas y esclarecer lo sucedido.

Es situación totalmente excepcional en la que miles de estudiantes podrían pagar las consecuencias de un error del que no son culpables, y ante el cual no se ha establecido un diálogo formal con sus representantes para buscar soluciones que no afecten negativamente a personas inocentes en un hecho tan trascendental como es su potencial acceso a la Universidad. Desde CREUP quieren resaltar la importancia de tomar al estudiantado como agente activo y centro del modelo educativo, haciéndole así partícipe de las decisiones que le afectan.

Por lo descrito anteriormente, se reclama a las autoridades pertinentes de la Universidad de Extremadura lo siguiente:

? Que se esclarezcan y reconozcan, públicamente y ante el estudiantado afectado, los errores cometidos, depurando las responsabilidades pertinentes.

? Que se abra un espacio de diálogo con la representación estudiantil para buscar soluciones de forma coherente y justa.

? Que se garantice que esta situación no vuelva a ocurrir, poniendo para ello todos los medios y esfuerzos necesarios, ya sea desde la Junta o la universidad.

