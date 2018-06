La homeopatía llega a su fin en las universidades españolas

Esta pseudociencia nunca ha demostrado su efectividad

Por primera vez en la historia de España, la universidad dejará de impartir la asignatura dedicada a la homeopatía. Tiene su origen hace doscientos años a través de Samuel Hahnemann, sin embargo, este remedio nunca ha probado ninguna eficacia frente a ninguna dolencia. Según esta terapia para tratar una enfermedad, se tiene que usar la misma sustancia que causa sus síntomas, pero diluida en agua hasta proporciones infinitesimales, ya que la mayoría de los remedios homeopáticos no contiene ni una molécula del supuesto agente sanador. Desde 1994 estuvieron en el margen legal que ha permitido a los laboratorios venderlos en las farmacias como un medicamento más, a pesar de que los numerosos estudios que se llevaron a cabo concluían que no servía contra ninguna dolencia o enfermedad.

La Junta de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca decidió suprimir esta formación, que se ofrecía como asignatura optativa. Con esto, solo queda una titulación que centra esta asignatura como principal eje, que es la de experto en Homeopatía Clínica, que se imparte en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de titularidad privada.

Hace dos años, la Universidad de Barcelona se vio en la obligación de retirar el máster especializado en esta especialidad por falta de base científica. Poco tiempo después, no renovaría el de la Universidad de Valencia, la de Sevilla, Córdoba, Zaragoza y, más recientemente, la UNED. En el caso de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, fue el propio decano, Antonio Muro, el que anunció en las jornadas FarmaFórum que el siguiente curso no habría la asignatura de homeopatía en su centro, no obstante, no ha vuelto a dar ninguna explicación más al respecto. El departamento de comunicación de la USAL fue el encargado de emitir un mensaje tras lo acordado en la junta ordinaria del 21 de mayo, a través de la cual se decretó que no se ofertaría más la asignatura Medicamentos Homeopáticos y en su lugar estaría Atención Farmacéutica. Universidades como la de Oviedo todavía la mantiene entre su temario, así como la Facultad de Enfermería de Jaén o el grado de Fisioterapia en la de Granada, pero en todas ellas no supone el eje de ninguna materia, solo se estudia de pasada.

Según algunos medios, la retirada de esta asignatura en la Universidad de Salamanca estaría directamente relacionada con la prejubilación de la profesora que la impartía, Ana Celia Alonso, sin embargo, la propia docente y la institución niegan que esta sea la razón. Esta materia lleva años generando tensión en la facultad porque hay muchos que la quieren tumbar por pseudocientífica, pero nunca llegó a plantearse seriamente. No obstante, hasta hace dos años, los farmacéuticos no se habían movilizado contra los falsos remedios. Fue entonces cuando la Real Academia de Farmacia lanzó un comunicado en contra de la homeopatía, una pseudociencia que llevaba demostrando su inutilidad desde 1976.

Orden ministerial

Tras dos intentos fallidos, en 2008 y 2013, finalmente Sanidad regularizará la situación de los productos homeopáticos. La desaparición de esta asignatura coincide con la aprobación de la orden ministerial de Dolors Montserrat para que se regulen entre 500 y 1.500 productos homeopáticos, que se venderán como medicamentos en la farmacias. La propia ya ex ministra, indicaba: "Queremos decirles bien claro a los pacientes que no hay evidencia terapéutica".

