The Student Hotel abre su primera propiedad en Italia tras una restauración de 50 millones

The Student Hotel abre su primera propiedad en Italia el 'TSH Florence Lavagnini', un hotel bajo el concepto de co-living y co-working que, tras una restauración de 50 millones de euros, se convierte en el nuevo buque insignia del grupo en Italia.

El nuevo lugar de convivencia y trabajo, que ocupa una superficie de 20.000 metros cuadrados y cuenta con 390 habitaciones, fue construido originalmente en 1864 para uso diplomático y se ha transformado en un centro creativo para viajeros, estudiantes, compañeros de trabajo, empresarios, jóvenes profesionales y vecinos del barrio.

El diseño despierta el histórico palacio, apodado 'The Sleepy Palace' por los habitantes de Florencia. La arquitectura clásica ahora cuenta con giros modernos, como una instalación de un graffiti en el patio central, una piscina en la azotea llamada 'The Beach is Boring', un skybar y dos terrazas con vistas a la ciudad, el Duomo y las colinas de la Toscana. ZONAS DE TRABAJO Y UNIÓN.

Gracias al acuerdo de The Student Hotel con los fundadores del famoso restaurante-cafetería 'La Menagere', TSH ha creado un concepto de restaurante espectacular llamado OOO (Out Of the Ordinary).

Consiste en una serie de espacios diferentes pero interconectados que brindan a los vecinos del barrio y los huéspedes de TSH una gran variedad de experiencias en comida y bebida.

TSH Collab es un espacio de trabajo compartido inspirado en la demanda de comunidades híbridas de co-working que definen cómo trabajan, viven y juegan los nómadas del mundo. En 'TSH Florence Lavagnini', Collab reside en un espacio que conecta las dos torres del edificio, con entrada principal desde el patio interior.

Los miembros de Collab pueden alquilar mesas de trabajo temporales, por un tiempo definido u oficinas independientes, lo que permite a empresarios, autónomos y empresas trabajar en equipo.

'TSH Florencia Lavagnini' cuenta con 390 habitaciones dirigidas a viajeros de cualquier edad que se alojen desde una noche hasta un año. Las habitaciones se organizan en grupos alrededor del patio para permitir el crecimiento de diferentes comunidades de viajeros que se agrupan compartiendo el objetivo y duración de la estancia.

La habitación llamada 'Play Room', es la suite VIP del hotel para aquellos que celebran ocasiones especiales. El espacio de 55 metros cuadrados tiene una terraza privada con vistas a las colinas de la Toscana y un dormitorio con vistas al Duomo.

