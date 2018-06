4 de cada 5 trabajadores no sabe enfrentarse a una prueba de nivel de idiomas

Sólo 2 de cada 10 trabajadores superarían la prueba oral de un idioma

Según datos de Hexagone, la consultora de formación de idiomas para empresas, 4 de cada 5 trabajadores no superaría los requisitos de una empresa en una prueba de nivel de idiomas en España a pesar de afirmar tener conocimientos altos.

Según la consultora de formación, el 89% de los trabajadores que afirman tener un nivel alto de un idioma obtendrían un resultado de nivel aceptable en la prueba gramática para las empresas, sin embargo no alcanzaría el requisito necesario en la prueba oral. Sólo el 35% de los trabajadores alcanzarían el nivel requerido por las empresas en la parte oral del test de idiomas.

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, "Uno de los principales problemas que detectamos habitualmente es la falta de práctica por parte de los trabajadores. El dominio de un idioma en su parte oral requiere de mucha práctica constante".

Según Hexagone, en los últimos años ha aumentado el número de pruebas de nivel que solicitan las empresas. Madrid y Barcelona encabezan estas solicitudes con un 23% de pruebas más y un 19%.

"Las empresas extranjeras que llegan a España necesitan de trabajadores que hablen bien inglés para poder comunicarse con otros trabajadores de la misma compañía pero en otros países. También hemos notado un incremento en empresas que utilizan España como país europeo para deslocalizar sus servicios de atención al cliente. Instalan sus centros de operaciones en España para atender clientes del resto de Europa, y esta atención se da exclusivamente en inglés", explica Gaëlle Schaefer.

El FIRST no es recomendable para empresa

Según Hexagone, consultora que lleva 15 años formando en empresas, los exámenes tipo First (en inglés) o DELF (en francés) no son recomendables a nivel empresarial porque son demasiados escolares. No valoran tanto la cultura empresarial, el vocabulario etc sino que se centran en un conocimiento más académico del idioma. Por otro lado en francés se recomienda realizar pruebas de nivel orientadas al mundo de los negocios como pueden ser el TFI (Test de francés internacional) o el TCF (Test de Conocimientos de Francés).

Diferencia entre test de nivel y certificado

En idiomas hay dos tipos de pruebas: El test o prueba de nivel, que indica el nivel del trabajador (no se aprueba ni se suspende) dentro del marco europeo. Por otro lado están los exámenes o certificaciones como Proficiency, DELF o HSK. Esos sí se superan o suspenden.

Los tests o pruebas de nivel son más rápidos y pueden ser escritos y/o hablados. Por otra parte, los exámenes para la certificación son más largos, requieren una preparación previa por parte del alumno y son más académicos.

Qué certificación escoger para idiomas en empresas

Según Hexagone, las empresas que contratan actualmente los servicios de nivel de idiomas están pidiendo a los trabajadores títulos acreditativos que lo demuestre.

"Hoy en día las empresas que ofrecen puestos de trabajo piden que se demuestre el nivel de un idioma con un diploma, certificado o alguno de los títulos oficiales. Se busca la garantía de que se habla, escribe, lee y comprende una lengua. Además de estos títulos se suele realizar una prueba de nivel escrita y una entrevista personal. Respecto a los certificados internacionales se buscan aquellos que entren en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL) que es el referente para medir estas habilidades lingüísticas", explica la directora de Gaëlle Schaefer.

Las titulaciones más solicitadas en empresa en España son las pruebas multinivel TOEIC y el BULATS. Se trata de certificaciones de dos años de duración y reconocidas en la mayoría de países como prueba de nivel de calidad.

"Respecto a la duración de las certificaciones, tan importante es conseguirla y superarla como tenerlas al día. En muchas ocasiones nos encontramos con empresas que nos piden que las pruebas estén actualizadas ya que entienden que los trabajadores puede que no tengan la misma competencia años después de haber realizado la prueba de nivel. Muchas empresas descartan títulos con más de 2 años de antigüedad", concluye Gaëlle Schaefer.

En francés, los certificados de nivel más solicitados por las empresas son el TCF y el TFI. En chino el título oficial es el HSK

Según un estudio publicado por Hexagone, el inglés es el idioma más solicitado en las ofertas de trabajo publicadas este 2018 en portales online, acaparando el 90% de las ofertas, seguido del francés (7,2%), alemán (7,1%), portugués (1,3%) e italiano (0,8%).

No en todos los empleos es igual de importante ser políglota. "Hay empresas que, por el nivel internacional de su negocio, excluyen a los candidatos que no hablen al menos tres idiomas. Lo mismo ocurre en distintos sectores: existen profesiones y departamentos dentro de una empresa que requieren mayor nivel de idiomas que otros. Por ejemplo, en el sector retail, referente a tiendas de moda puede ser un requisito fundamental para poder entrar en compañías de renombre dentro del segmento lujo en posiciones de ventas, especialmente en las zonas de Madrid, Barcelona y Málaga", explican desde Hexagone.

Según Hexagone, el sector o el departamento en los que se trabaje son determinantes en la exigencia de idiomas. El inglés, por ejemplo, es lo más solicitado en los departamentos de compras, logística, marketing, comunicación y recursos humanos. El francés tiene más demanda en las áreas comerciales, de calidad o de medio ambiente, mientras que el alemán tiene salida en los departamentos de I+D.

