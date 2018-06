La Universidad de Barcelona, segunda universidad del Estado en el QS World University Rankings 2019

Sigue clasificándose entre las 175 mejores universidades del mundo

La Universidad de Barcelona continúa en una posición destacada en los rankings internacionales. Así se desprende de los resultados de la edición 2019 de los QS World University Rankings, que clasifican a la Universidad de Barcelona en el segundo lugar en España por detrás de la Universidad Autónoma de Madrid. La UB se sitúa en la posición 166, diez posiciones atrás respecto al año pasado. La UAM asciende hasta el puesto 156 y la UAB se coloca en la posición 193.

De este modo, la UB devuelve a la posición que ya había ocupado los años 2015 y 2016. Teniendo en cuenta que en el mundo hay 26.000 universidades, la UB se clasifica dentro del 1% de los mejores centros universitarios, según los QS World University Rankings.

Por indicadores, la Universidad de Barcelona destaca en reputación académica -obté la posición 81 a nivel global y en contratación de los graduados -posición 174-. En este segundo indicador, sin embargo, desciende 4 posiciones.

Los QS World University Rankings, además de evaluar la reputación, que tiene un peso del 40%, y la contratación de los graduados, con un peso del 10%, medida las citaciones científicas por profesor (20%), el ratio profesor- estudiante (20%) y el grado de internacionalización del profesorado (5%) y el alumnado (5%).

Top ten mundial

Según el QS World University Rankings 2019, las mejores universidades del mundo son, por este orden, el Massachussets Institute of Tecnhnology, Stanford, Harvard, California Institute of Technology, Oxford, Cambridge, ETH Zurich, Imperial College London, University of Chicago y University College London.

