La internacionalización en la Universidad

Que convivimos en un mundo global, no es una frase hecha y repetida como un mantra, sino una realidad que se palpa cada día en los aeropuertos, las ciudades, las empresas y, cómo no, cada vez más, en las Universidades. En un mundo cada vez más global e interconectado es preciso dotar de una dimensión internacional a los estudiantes, que haga posible la formación de profesionales capaces de adaptarse y de actuar de forma eficaz en un entorno internacional cada vez más complejo e intercultural.

Desde hace décadas, la Universidad CEU San Pablo ha sido pionera en mirar más allá de nuestras fronteras, convirtiendo la internacionalización en uno de sus pilares básicos, así como en una de sus principales señas de identidad. La Institución fue de las primeras en apostar por las titulaciones bilingües y en fomentar los acuerdos con otras universidades prestigiosas. Los testimonios de muchos alumni pueden confirmar que sus estancias internacionales han sido muy importantes en su enriquecimiento personal y proyección profesional.

Inicialmente la movilidad de los estudiantes se llevó a cabo en el marco de los acuerdos internacionales Erasmus y Bilaterales, a través de los cuales los alumnos de la Universidad, en estancias anuales o semestrales, disfrutan de una experiencia internacional en cualquiera de las más de 300 universidades con las que existen acuerdos de intercambio. Entre ellas, destacan instituciones de prestigio internacional en Europa como la Copenhaguen Business School, en Dinamarca, City University, King's College, Regent's University London en el Reino Unido, Eberhard Karls Universtiät Heidelberg en Alemania, Suffolk University en Estados Unidos o Macao University en China.

No obstante, el gran salto cualitativo en el proceso de internacionalización de la Universidad llegó hace más de diez años con los "International Bilingual Program" gracias a los acuerdos exclusivos con The University of Chicago, Boston University, Fordham University y UCLA, instituciones norteamericanas que cuentan con el máximo prestigio y reconocimiento mundial.

Hoy en día, la internacionalización de la Universidad CEU San Pablo no es sólo hacia el exterior, sino que en Madrid acogemos a un número, cada vez mayor, de alumnos de todos los continentes. En las aulas de todas las Facultades y Escuela conviven desde estudiantes alemanes, italianos, franceses o ingleses, hasta taiwaneses, chinos, indios o sudafricanos. El hecho de que varias culturas compartan tantas horas propicia una atmósfera de tolerancia, respeto, curiosidad mutua, participación y escucha activa que beneficia a todos los estudiantes: nacionales e internacionales.

La internacionalización también se vive desde el profesorado. En nuestras aulas imparten docencia profesores procedentes de otras universidades que participan activamente en iniciativas como las "International Week" dirigidas a los estudiantes de los programas bilingües e internacionales. Nuestros alumnos estudian en un ambiente internacional en el que las aulas se enriquecen con diferentes puntos de vista que fomentan la capacidad de comprensión entre diferentes culturas. Una experiencia que despierta un apoyo y un afecto sincero entre compañeros y docentes.

Elaborado por Jesús Paúl, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo

