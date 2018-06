Un producto biodegradable capaz de bloquear el fuego, ganador de la II edición de IMF Emprende

Esta edición ha recibido el triple de inscripciones que la anterior

La II edición de IMF Emprende ya tiene ganador. La aceleradora puesta en marcha por IMF Business School ha escogido a Gesnatec, de entre los 7 proyectos finalistas que han participado en su segundo programa de aceleración, para impulsarlos y ayudarles a convertirse en empresa viable y sostenible. Los socios de la compañía disfrutarán durante un año de asesoramiento y seguimiento por parte de expertos de la escuela, y recibirán 2.000 euros para hacer frente a sus próximos proyectos.

Además, IMF Emprende ofrece al galardonado un máster IMF-UCJC online gratuito, servicio de asesoría jurídica, fiscal y laboral para constituir sus empresas, visibilidad en redes y medios de la escuela, espacio en el campus madrileño de la escuela de negocios, formación online y uso de la plataforma virtual, durante un año.

El Comité de Expertos de IMF Business School ha sido el encargado de elegir al proyecto ganador, entre siete proyectos finalistas, por su carácter innovador. Gesnatec es un proyecto liderado por, entre otros, Iván Pizarro, que fabrica un producto bloqueante del fuego, una particularidad que le distingue de la competencia, que fabrica productos retardantes. "Estos no impiden que el fuego avance, aunque sea de forma más lenta. Nuestro producto ejerce de cortafuegos natural, y al ser biodegradable no sólo no genera daños a la biodiversidad, sino que impide los daños en el personal que los manipula y se dedica a apagar los incendios", explica este ingeniero de Montes.

La elección de la sede en Extremadura no es casual. Sus principales competidores están en Aragón y Galicia, pero contar con la empresa en Don Benito (Badajoz), les permite abordar de manera natural el mercado portugués, además de que la comunidad autónoma es una de las más desarrolladas en la legislación antiincendios. Gesnatec también es una empresa inclusiva, y gracias a la Fundación Anade cuenta en su plantilla a personas con discapacidad.

El resto de proyectos finalistas dispondrán durante seis meses de seguimiento y asesoramiento, difusión en redes y medios, y espacio en el Campus Madrid de IMF , que cuenta con acceso adaptado, WIFI, salas de reuniones y videoconferencias y biblioteca, entre otros servicios. Además, como en el caso de los ganadores, recibirán formación online y podrán hacer uso de la plataforma de la escuela durante un año. Los finalistas han sido: Fundeen, una plataforma de crowdfunding para energías renovables destinada a inversores particulares; Lazada Moda, empresa de moda que diseña y produce americanas para mujeres; Heromark, un videojuego para aprender idiomas que utiliza realidad virtual; Lumac, que fabrica domótica a bajo coste que favorece la eficiencia energética; Brandsen & Tourgot Executive, una plataforma de selección digital de profesionales jurídicos; e inCube studios, un visor de contenido 3D.

Para Carlos Martínez, CEO de IMF Business School y miembro del jurado del programa RTVE Emprende , "ha sido un proceso de aceleración duro y nuestros finalistas han trabajado mucho para llegar hasta el final. Belén Arcones, la directora general y yo montamos esta escuela cuando y tenía 27 años, y la experiencia nos dice que hace falta trabajo, constancia, pero también empatía y ganas de trabajar en equipo; competencias que probablemente no se tienen demasiado en cuenta a la hora de emprender. Pero sobre todo es importante el esfuerzo, porque como dijo Severiano Ballesteros: "Cuanto más entreno, más suerte tengo"".

