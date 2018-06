La representante de la UPF, Alicia Sánchez Arroyo, gana el concurso "Presenta tu tesis en 4 minutos"

Organizada por la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRi)

El concurso "Presenta tu tesis en 4 minutos" plantea a los estudiantes de doctorado, de cualquier disciplina científica, el reto de explicar su investigación durante un tiempo máximo de 4 minutos con un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible, para un público general.

La final de esta competición, organizada por la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRi), con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, tuvo lugar ayer, 6 de junio, en el auditorio del Movistar Centre de Barcelona. Doce representantes de las diferentes universidades catalanas presentaron su investigación sobre temas tan diversos como el periodismo narrativo, el riesgo cardiovascular de la apnea del sueño, el consumo de drogas en adolescentes o nuevos sistemas para filtrar el agua de riego.

La estudiante de doctorado Alicia Sánchez durante su presentación

Alicia Sánchez Arroyo, doctoranda de la UPF en el Multicell Genome Lab del Instituto de Biología Evolutiva (IBE:CSIC-UPF), fue escogida ganadora del primer premio, con una dotación de 3.000 €.

En su presentación "En busca de las especies perdidas. Biodiversidad y ADN", explicó que todavía no conocemos entre un 60 y 70% de la biodiversidad de nuestro planeta y la mayoría de estos organismos desconocidos son extremadamente pequeños: están formados por una sola célula. El objetivo de su investigación es descubrir parte de esta diversidad. Para conseguirlo utiliza una técnica llamada metabarcoding, que significa código de barras masivo, en la cual una secuencia de ADN funciona como un código de barras que identifica a cada especie.

"La experiencia ha sido increible, me ha encantado ver al público atento a mi explicación, sonriendo. He trabajado mucho la presentación con la ayuda de mi jefe, Iñaki Ruiz-Trillo, de Emma Rodero, profesora del Departamento de Comunicación de la UPF, y de Maria Ferrer, de mi laboratorio; ellos me han ayudado a mejorar y pulir hasta el último detalle. Estoy muy contenta con el resultado y con el apoyo que he recibido de la UPF y espero que esto sea el inicio de una carrera en el mundo de la comunicación científica", comenta la galardonada.

El segundo premio, valorado en 2.000 €, fue para Gabriela Montiel, estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en Ingeniería Química, Biológica y Ambiental. En su presentación habló sobre la investigación en polihidroxialcanoatos (PHA), unos plásticos biodegradables con aplicaciones muy interesantes.

Por otro lado, la doctoranda Abril Sánchez de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) ganó el premio del público, dotado con 1.000 €, con su presentación sobre las ciclinas como inductores de desarrollo tumoral.

El jurado estuvo formado por Rafael Marín, director general de la FCRi, Tomàs Molina, meteorólogo y presentador de televisión, Elsa Velasco, periodista científica en La Vanguardia, Mercè Jou, secretaria general del Consejo Interuniversitario de Cataluña y Sonia Fernández-Vidal, investigadora y divulgadora científica. Los actores de la compañía de teatro del Enjòlit fueron los encargados de presentar y conducir el acto, de una manera muy amena y divertida.

Finalmente, Rafael Marín y Mercè Jou cerraron el acto y quisieron destacar el alto nivel de todas las presentaciones. Explicaron como la UPF fue pionera al organizar el primer concurso de este tipo en las universidades catalanas, el Rin4'. Enfatizaron la importancia de la divulgación de la investigación para que el público general entienda qué hacen los investigadores y su importancia.

