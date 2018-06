ESIC en el top mundial de universidades según el ranking U-Multirank 2018

Por iniciativa de la Comisión Europea, el Ranking U-Multirank está desarrollado e implementado por un consorcio independiente liderado por Centre for Higher Education (CHE), Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) ntre for Science and Technology Studies (CWTS).

El citado ranking ha comparado más universidades que nunca: 1.614 de un total de 95 países. U-Multirank elabora un Ranking internacional de Instituciones en la Educación Superior destacando en su metodología indicadores como la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, la transferencia de conocimientos, la orientación internacional y el compromiso regional. Además, permite comparaciones en los diferentes niveles de la Educación Superior (Grado, Postgrado y Doctorado).

De las 75 universidades españoles que participan en el Ranking mundial multidisciplinar, ESIC se posiciona en el nivel más alto de los siguientes indicadores: movilidad del alumnado en sus titulaciones de Grado y Postgrado, al igual que su orientación internacional, el número de titulaciones impartidas en lengua extranjera, el desarrollo de la formación continua y la empleabilidad tanto profesional como en prácticas.

ESIC se posiciona en la disciplina Business Studies en el Top 100 de las mejores Universidades a nivel mundial, y en el Top 75 a nivel europeo, siendo la representación española de un 11% y 15%, respectivamente. Estos resultados, revelan la mejora de la posición de ESIC a nivel mundial, europeo y nacional en la 5ª edición del ranking elaborado por U-Multirank.

Eduardo Gómez Martín, su director general, ha declarado que "siempre se ha abogado por la internacionalización haciendo hincapié en la formación de profesionales globales. Creemos que ESIC es el centro universitario y Escuela de negocios internacionales que mejor integra en el management la función de marketing y la digitalización en sus planes de estudio y programas de formación. La estrategia académica y de investigación de la Escuela se enfoca en lograr que el perfil de salida de los alumnos coincida con las demandas laborales y económicas de una sociedad global, competitiva y digital".

