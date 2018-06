La Complutense entre las 100 mejores universidades del mundo en reputación para la empleabilidad y prestigio académico

Adelanta veintisiete puestos con respecto al año anterior

La Universidad Complutense de Madrid adelanta este año veintisiete puestos en la prestigiosa clasificación anual QS World University Ranking y ocupa la posición 206 entre un total de 26.000 universidades evaluadas. Este resultado sitúa a la Complutense en la élite de la educación superior, entre el 1% de las mejores universidades del mundo.

La Complutense es la segunda universidad española (la 92 mundial) por su reputación en empleabilidad y la tercera, por su reputación académica (la 94 del mundo). Ocupa asimismo el tercer puesto español en internacionalización de la docencia. A nivel global, la UCM ocupa el cuarto lugar entre las universidades españolas. La clasificación se publica en la web.

Lideran el ranking las universidades estadounidenses y británicas, que copan los diez primeros puestos. En primer lugar se mantiene el MIT (Massachusetts Institute of Technology), seguido por Universidad de Stanford, Universidad de Harvard, Caltech (California Institute of Technology), Universidad de Oxford, Universidad de Cambridge, ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Imperial College London, Universidad de Chicago y University College London.

El ranking español está encabezado por universidades madrileñas y catalanas: Universidad Autónoma de Madrid (159), Universidad de Barcelona (puesto 166), Universidad Autónoma de Barcelona (193) y Universidad Complutense (206).

Seis son los indicadores valorados en este estudio: reputación académica, reputación entre empleadores, citas científicas, ratio profesor/alumno, estudiantes internacionales y profesores internacionales. La UCM alcanza sus mejores datos en reputación entre empleadores (92) y en reputación académica (puesto 94).

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias