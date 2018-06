Javier Pérez: "Todavía no ha llegado el momento de preguntarse si los profesores pueden ser sustituidos por robots"

La tecnología juega un papel fundamentalmente integrador

Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise aporta tecnología inalámbrica de nueva generación a una amplia variedad de empresas y organizaciones así como a la Administración Pública. Debido a la importancia que ha adquirido en los últimos años todo lo relacionado con lo digital, las universidades han tenido que dar un paso al frente y modernizarse. Javier Pérez Lledo, HPE ARUBA - Presales - Solutions Architect, explica con mayor detalle en qué consiste la actividad que están realizando.

¿En qué consisten exactamente las nuevas soluciones que están llegando a la Universidad?

Son toda una serie de soluciones basadas en la red y en unas buenas infraestructuras que contribuyen a mejorar, tanto las condiciones de aprendizaje de los alumnos, como a incorporar nuevos modelos de enseñanza, incluso favorecen la optimización de la gestión de todas las tareas del personal administrativo, del docente y del soporte informático en el entorno universitario.

Son muchas y muy variadas y hacen posible la puesta en marcha de estrategias de aprendizaje inmersivo, como la gamificación -porque no todos los alumnos aprenden por igual a través del mismo método- o la realidad virtual, no tanto por el atractivo visual que tenga ver cómo de sólidas son las estructuras de un edificio diseñado en 3D por un estudiante de arquitectura, si no por la capacidad asociada al aprendizaje que tiene que el alumno se aísle sensorialmente mientras aprende aquello que es de su interés. Ya hay incluso herramientas destinadas a reconocer al alumno cuando entra en clase, permitir la actualización del temario que ese día impartirá el docente en su dispositivo móvil, así como hacer llegar consultas en tiempo real al profesor –a las que puede responder en clase sobre la marcha- antes de que finalice su tiempo de enseñanza.

El abanico de soluciones que está llegando a la universidad está contribuyendo a transformar a las dos figuras principales de la docencia en algo mucho más parecido a la figura del mentor y del aprendiz.

¿Qué papel juega la tecnología en la actualidad y en especial en la educación?

La tecnología juega un papel fundamentalmente integrador y de servicio a las personas. A tales fines tienen una especial relevancia, tanto lo que se ve, como lo que no se ve. Aquello que se ve –en el sector educativo- se sitúa en la esfera de la docencia, ahí es donde encuentran hueco tecnologías que permiten tomar clases a distancia, conexión desde cualquier lugar del campus, interactuar con profesores y alumnos a través de dispositivos, o acercar virtualmente campus –como los de la Universidad de Castilla la Mancha- separados por cientos de kilómetros.

Pero en el ámbito de lo que no se ve, la tecnología juega un papel todavía mayor. Entre esas tecnologías que "no se ven" se encuentran las soluciones Wi-Fi, que están llevando al entorno universitario beneficios que hasta hace pocos años eran casi ciencia ficción. Por ejemplo, las soluciones de IoT, son todavía escasas en el seno de las aulas, pero tienen cada vez más presencia en los campus para atender tareas como la climatización, la gestión eléctrica, gestión de espacios, iluminación, sistemas complementarios de seguridad y similares.

¿Se imagina lo que sería llegar al campus y que las luces no funcionaran en ningún edificio?, ¿o que ningún alumno ni profesor pudiera conectarse a la red?, ¿o que ningún teléfono fijo funcionase en el entorno del campus?, o que las puertas de acceso en todos los edificios estuvieran bloqueadas y el riego automático del césped no dejara de emitir agua sin pausa?...Esto que describo responde bastante bien a lo que podrían ser las consecuencias de un ciberataque. Ahora, el entorno universitario está cada vez más conectado y las tecnologías que lo hacen posible brindan a los hackers muchas oportunidades para abrirse camino dentro de sus redes.

¿Hay algún país más que está implantando herramientas de este tipo en sus universidades?

Todas las universidades del mundo –en la medida de sus posibilidades- demandan lo último en herramientas que sirvan para atraer el talento y en esto no hay fronteras. La batalla de las universidades no está en la tecnología que adoptan, ni siquiera en el programa educativo, está en la atracción del talento y a ningún actor del sector educativo se le escapa que los alumnos ponen su mirada, no solo en los aspectos formativos que marcarán el futuro de su preparación, también en las instalaciones donde estudiarán y los beneficios que les harán la vida más cómoda durante su época estudiantil. En ese contexto una buena conectividad, un programa de formación sólido y una comunidad activa que favorezca la interactuación entre alumnos y docentes, son ya aspectos clave en la elección de universidad en alumnos de todo el globo, que llegan –incluso- a poner sus ojos en universidades fuera de sus fronteras.

Las diferencias en implantación, vienen dadas más que por países, por sectores; es decir; el sector privado –y en esto tampoco hay fronteras- suele contar con más recursos para invertir en tecnología, que la Administración Pública.

En cuanto a la implantación de tecnología, ¿está España preparada para dar este gran paso en relación con otros países?

No solo estamos preparados, si no que nuestras universidades han entendido bien cuáles son las necesidades de los alumnos, del profesorado y -en términos internos de gestión- cuáles son las tecnologías que convierten a las universidades en lugares más eficientes en términos de administración. En este sentido, aquellas universidades que adoptan soluciones que favorecen la movilidad, se posicionan en el camino correcto para diferenciarse de aquellas que todavía no han dado el paso y esto repercute en todos los ámbitos del panorama universitario.

Le diré más; recientemente hemos elaborado un estudio mundial que analiza cómo repercute la tecnología en la felicidad de las personas en el entorno de trabajo, uno de los sectores analizados fue el educativo. Entre los principales hallazgos, descubrimos que los empleados que desempeñan su labor en lugares de trabajo digitales no solo son más productivos sino que también están más motivados, tienen una mayor satisfacción laboral y manifiestan una mejor sensación general de bienestar y este bienestar que buscan las personas, tampoco conoce fronteras. En nuestro país tenemos una buena comprensión de cómo de necesaria es la adopción de tecnología en el sector educativo y cada vez son más las universidades y escuelas de primaria que se suman al grupo de "revolucionarios digitales" que encuentran en la transformación tecnológica respuesta a una amplia variedad de necesidades, esto ocurre, además, a nivel docencia y entre el alumnado.

En los últimos años se ha criticado duramente los escasos fondos con los que cuenta el sistema educativo en España, ¿influye esto en la idea de integrar soluciones tecnológicas en la educación?

Claramente sí. La transformación digital del sector educativo, es una prioridad, sobre todo para ganar la batalla del talento. En mi opinión -de entre todos los desaceleradores de la transformación digital- el más importante es el coste, por eso siempre es buen momento para lanzar un mensaje claro para que los decisores de implementación de tecnología entiendan que pueden acceder a soluciones de muy alto valor para atender a las necesidades de sus alumnos y de su personal docente, así como mejorar eficiencias en la gestión de la Universidad y todo, por una inversión muy inferior a la que consideran.

¿Cómo creen que recibirán los alumnos estas nuevas ideas?

Los alumnos las demandan porque las viven. No podemos dejar de lado cómo es el nuevo tipo de estudiante que está llegando a las aulas, ni cómo es el que llegará en no muchos años. En muchos aspectos son ellos los que están marcando el ritmo en que son aceptadas muchas de las tecnologías que ahora se incorporan a toda clase de ámbitos. Miremos a los Millennials y entenderemos rápidamente cómo de bien están recibiendo los alumnos las nuevas iniciativas tecnológicas, son gente que valoran las experiencias por encima de cualquier objeto material. Prefieren trabajar en lo que les apasiona y les motiva, aunque suponga mayor inestabilidad económica. Viven el momento sin la ilusión de que pueden controlar el futuro. Les gusta sentirse únicos, por lo que agradecen los productos y servicios hiper-personalizados. Y esa hiper-personalización ya está llegando también a las aulas, tanto en el entorno universitario como en el de la enseñanza primaria.

Desde su punto de vista, ¿creen en la posibilidad de que estas herramientas sustituirán al docente en algún momento?

No lo creo. Un tutorial puede ser un sustituto o alternativa a un manual de instrucciones, pero estamos lejos de ser capaces de poder ni si quiera planteárnoslo. En gran medida, un buen docente, además de conocimientos, orienta, motiva, propone, reta y estimula a su alumnado, también enseña y lo hace incorporando el lado humano a su labor. Se ha hablado mucho sobre si la inteligencia artificial y los robots desplazarán en las aulas a los docentes Aun estamos muy lejos del momento en que los profesores tengan motivos reales para preguntarse si corren riesgo de ser sustituidos por robots. Además, los estudios asociados al uso de este tipo de máquinas revelan que si un robot se parece a una calculadora gigante, o a una dispensadora de café, no genera ningún recelo en el ser humano, pero si se parece a una persona; la cosa cambia porque todavía nos resultan lo suficientemente inquietantes como para tomar la iniciativa de incorporarlos como "compañeros de trabajo".

¿Cómo consideran que hay que educar a los jóvenes de hoy en día para que utilicen de forma correcta estos programas?

Pienso que la interacción entre las personas y la tecnología ha pasado por periodos más disruptivos en el pasado de lo que lo hará en un futuro cercano. Basta con echar un vistazo a los que ya conocemos como generación Alpha. Son futuros estudiantes que crecerán en un entorno rodeado de juegos, de IA, de realidades virtuales y aumentadas, este nuevo contexto moldeará las percepciones de esta generación e influenciará sus actitudes, hábitos y habilidades cognitivas. Serán una generación que verá aumentada sus capacidades cognitivas e intelectuales gracias a los avances tecnológicos y digitales. Si reflexionamos sobre ello, notaremos que los adultos y los niños mayores de 12 años a menudo responden a los asistentes virtuales con asombro, ya que nunca antes habían visto un dispositivo como este fuera de la ciencia ficción. Pero los niños más pequeños, es decir, la Generación Alpha, han estado expuestos a asistentes como Siri, desde su nacimiento. A ellos no hay que enseñarles cómo usar de forma correcta las nuevas tecnologías, ya lo aprenden de forma natural.

Con esta reflexión como punto de partida, lo que sí es importante, es tener algo muy presente: el objetivo es formarles. Que se use una pizarra, un video o un dibujo para explicar un concepto, es lo de menos. En cada caso, hay que elegir el mejor método.

¿En qué universidades se implantarán estas soluciones?

En todas aquellas que entiendan que no adoptar estas tecnologías les convertirán en rezagados digitales, algo que convierte en solo una cuestión de tiempo que acaben desapareciendo del panorama educativo.

Antes de que la parte pedagógica apueste por nuevos métodos, han de estar consolidadas las herramientas que lo habiliten. Muchas Universidades se han propuesto dotar de una red de calidad a los alumnos que garantice su uso como plataforma educativa. A partir de ahí dependerá de cada temario y asignatura, así como de que se siga viendo la educación como un pilar del país donde se debe invertir.

