CRUE se muestra "esperanzada" con el nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

Confía en que se pueda impulsar una nueva Ley de Universidades

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se ha mostrado "esperanzada" con el nombramiento del astronauta Pedro Sánchez como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, y confía en que el titular de esta cartera creada por Pedro Sánchez pueda "impulsar una nueva Ley de Universidades".

Además, CRUE espera que el nuevo ministro del Gobierno del PSOE "contribuya a reforzar el sistema universitario español". Duque asumirá Universidades después de que la reorganización de competencias del nuevo Ejecutivo haya incorporado al nuevo Ministerio de Ciencia esta competencia hasta ahora del Ministerio de Educación.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Española (CRUE), Roberto Fernández, advirtió el pasado mes de abril de que la universidad española, tras la pérdida de financiación de los últimos años, no podía "esperar ni un día más" al aumento de inversiones, al considerar que "no es soportable" que se sostenga "gracias al esfuerzo de las familias que han hecho frente al aumento de las matrículas".

"No habrá un buen futuro para España si no hay un futuro para nuestra universidad", proclamaba entonces el presidente de la CRUE en un artículo, donde afirmaba que no se podía "alcanzar una democracia de calidad y mantener nuestro estado del bienestar con una universidad precarizada en inversiones" que también ha padecido, según el presidente de la CRUE, una "enorme baja de efectivos en las plantillas" en los últimos ochos años y un "retroceso" en ingresos para la investigación.

