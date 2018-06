El 8 de junio finaliza el plazo de inscripción al Summer Campus UFV para ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación universitaria

Está dirigido a estudiantes de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato

En los últimos años la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) ha detectado lo importante que es ayudar y acompañar a los jóvenes que están al final de su etapa escolar y a sus familias para tomar una buena decisión. De hecho, el 79% de los estudiantes más brillantes de bachillerato considera que no ha recibido las suficientes herramientas de orientación para elegir grado, según un estudio realizado por la Universidad Francisco de Vitoria el año pasado a una muestra de 2.277 alumnos con un expediente de 9,6 de media, seleccionados entre 4.500 colegios e institutos públicos y privados de toda España.

Cuando se pregunta a los jóvenes de bachillerato si consideran que la orientación que han recibido para elegir grado es la adecuada, hay variedad de opiniones. Un 20,8% está satisfecho y cree que les han dado una información muy completa, además de charlas y tests para conocer sus aptitudes, pero el 79% no está del todo conforme: el 30,7% de los consultados considera que la orientación recibida no está mal, pero podría ser mejor; un 29,5% cree que sí les han dado información, pero podrían darles más herramientas, y un 18,8% piensa que en clase no les han dado información suficiente para elegir grado.

El no contar con una orientación adecuada es uno de los principales motivos de abandono universitario: los alumnos no aciertan con la carrera elegida porque nadie les ha ayudado a hacerlo. Según el estudio "Datos y cifras del sistema universitario español" para el curso 2015-2016, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 32% de los estudiantes abandonan su grado durante el primer año, y un 10,9% cambia de titulación.

Por eso, desde hace diez años, la Universidad Francisco de Vitoria convoca el curso de verano Summer Campus UFV, un programa de orientación preuniversitaria basado en el aprendizaje creativo que ha reunido a más de 5.000 alumnos de toda España y varios países del mundo y que este curso se llevará a cabo del 2 al 13 de julio en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid.

Durante una semana, podrán explorar sus opciones de futuro, a través de talleres prácticos, sesiones de orientación, visitas a los lugares donde se desarrollan las distintas profesiones y mantendrán encuentros con personalidades de gran relevancia en su área de desempeño. El Summer Campus UFV está diseñado para ayudarles a conocer y desarrollar su talento y a encontrar su verdadera vocación universitaria.

Esta edición se llevará a cabo con los siguientes programas:

Del 2 al 5 de julio, para alumnos que no saben qué estudiar.

Dirigido a alumnos de 4º de la ESO y 1º Bachillerato.

Conocerán más de 20 titulaciones universitarias. Les ayudaremos a explorar sus opciones, qué habilidades requiere la profesión que les interesa y qué pueden ofrecerles.

Del 9 al 13 de julio:

Para alumnos que tienen dudas

Dirigido a alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º Bachillerato.

El alumno elige el área de bachillerato que más le interesa y conocerá a fondo las carreras en las que podrán desarrollar su talento. Realizan talleres prácticos y encuentros con profesionales del área que más les interese: científico-tecnológico, ciencias biosanitarias, ciencias de la comunicación o humanidades y ciencias sociales.

Para alumnos que ya han elegido carrera

Dirigido a alumnos de 1º y 2º Bachillerato.

Disfrutarán de talleres prácticos, visitas a las empresas donde podrán desarrollar su profesión y asistirán a conferencias de grandes profesionales.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 8 de junio.

Todos los programas se desarrollan en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria, en horario de 9:00-15:00 horas.

Para participar, deberán seguir las instrucciones que encontrarán en la web.

