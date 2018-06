La Federación de enseñanza de CCOO celebra su 40 aniversario

Quieren impulsar la educación como motor del cambio social

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha conmemorado su 40 aniversario en un acto que se celebró este miércoles en la sede central del sindicato en Madrid.

Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO de Madrid, inauguró el acto, que calificó de "homenaje" a todos aquellos hombres y mujeres cofundadores y organizadores del "primer sindicato educativo español", a los que alabó como "referentes de compromiso, lucha, entrega y militancia".

Asimismo, manifestó que "durante este aniversario hemos conmemorado lo que hemos hecho durante estos 40 años. También hemos hecho autocrítica para seguir mejorando, porque estamos convencidos de que la educación es el pilar fundamental de la democracia. Queremos impulsar la educación como motor del cambio social, y trabajamos para lograr la educación que merecemos toda la ciudadanía. Es el momento de ganar más educación, es el momento de ganar más democracia".

Jaime Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid, manifestó que "somos el primer sindicato de la enseñanza. A lo largo de estos 40 años hemos luchado contra grandes presiones ideológicas de instituciones como la Iglesia. Esta federación ha sido un bastión de defensa de una educación pública, laica, de calidad e inclusiva. Esta federación se ha destacado por la lucha por los derechos de los trabajadores".

Por otro lado, instó a "coger impulso ante los nuevos retos que nos aguardan en los tiempos de cambio en los que vivimos. Nos preocupa el neoanalfabetismo producido por la digitalización, y desde el sindicato trabajamos para ser capaces de evitar las brechas sociales que estos cambios pueden traer".

David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, destacó que "para un futuro próspero, pacífico y sostenible, no solo en España sino a nivel mundial, es imprescindible una educación pública de calidad, abierta a todos y todas". En ese sentido, felicitó a la Federación de Enseñanza de CCOO por su aniversario, porque "la historia de esta federación es la historia de hombres y mujeres comprometidos con la educación, hombres y mujeres que se han enfrentado a grandes obstáculos, como los recortes en el sistema educativo".

Por otra parte, Edwards resaltó que "desde la Internacional de la Educación seguimos luchando a nivel mundial para que sea una realidad el derecho de todo niño y niña a una educación de calidad, con maestros y maestras competentes".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Paco García, hizo un repaso a los principales hitos de la federación durante estos 40 años de historia, entre los que citó que "durante este tiempo se ha reforzado el derecho a la educación, se ha fortalecido y extendido la escuela pública (enormemente precaria a mediados de los años 70), se ha ampliado la educación obligatoria hasta los 16 años, se ha mejorado la formación y la cualificación de los y las profesionales del sistema educativo, se ha diversificado y ampliado la oferta de enseñanzas, se ha mejorado la Formación Profesional y ha aumentado el porcentaje de alumnado que cursa enseñanzas universitarias".

No obstante, García lamentó que en los 40 años de recorrido de la Federación de Enseñanza "la educación no ha conseguido consolidarse como una política de Estado. No ha sido posible la consecución de un acuerdo básico que preservaara a nuestro sistema educativo de los vaivenes políticos. Tras la última reforma educativa, la aspiración de conseguir una educación de calidad con equidad, que nos ha animado a lo largo de nuestra historia, se aleja".

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias