Uteach Recruitment sigue buscando docentes para el nuevo curso en centros educativos de Reino Unido

Los candidatos más demandados son los profesores de ciencias y matemáticas

La agencia UTEACH Training & Placement Specialists ofrece la gran oportunidad de desarrollar la carrera profesional de los docentes además de conocer otro sistema educativo. Durante el mes de julio llevará a cabo procesos de selección online para cubrir las 47 vacantes disponibles. Del total de vacantes, se necesitan 10 profesores de Ciencias, 10 para Matemáticas, 12 para Primaria, 4 para Química, 3 para Física, 4 para Informática y 4 para Español y/o Francés

Hace unos años, enseñar en centros educativos de Reino Unido no era una opción tangible para profesores y maestros españoles. La combinación de diferentes currículos educativos y la posible barrera lingüística dificultaban aún más la labor del docente que día a día luchaba por transmitir sus conocimientos.

Si las lecciones eran demasiado avanzadas, los alumnos eran incapaces de seguirlas y si, por el contrario, eran demasiado fáciles, los alumnos se aburrían y por tanto no se lograban las expectativas de aprendizaje dando lugar a lecciones no exitosas que, la mayoría de las veces, marcaba el fin de la tarea docente. Por este motivo, Uteach ha creado un extenso programa de formación que el profesor o maestro debe completar vía online antes de empezar a trabajar en Reino Unido. De esta manera, los docentes contratados reciben formación y preparación previa en aspectos únicos del sistema educativo inglés.

Uteach se compromete a reducir la carga de trabajo durante el primer año de docencia en Reino Unido

Bourne Education Trust (BET), ha contribuido a la creación de un banco de materiales didácticos accesible vía online. Todas las lecciones están basadas en cada uno de los contenidos del currículo educativo nacional además contienen el número de referencia curricular correspondiente a la editorial de exámenes específica. El Departamento de Educación ha calificado el contenido de las lecciones de alta calidad y el uso sistemático de un mismo formato ayuda a que los profesores impartan el nivel de enseñanza requerido.

Hay un total de 238 contenidos diferentes, 2.760 lecciones y 5.316 materiales didácticos. Este proyecto es bastante innovador y está destinado principalmente a reducir el tiempo empleado en la planificación y programación de lecciones. Si un profesor necesitara 15 lecciones a la semana, el tiempo ahorrado en preparar 585 lecciones en 39 semanas sería considerable.

Los materiales didácticos están disponibles durante todo el curso académico permitiendo al profesor enfocarse en otros aspectos tales como el desarrollo personal o técnicas del manejo de la disciplina en clase. Este banco de materiales asegura que todos nuestros docentes puedan empezar a hacer un progreso rápido desde el inicio del curso a la vez que imparten clases de calidad.

Este nuevo programa de lecciones hace que la enseñanza en Reino Unido sea una opción más accesible y sumamente beneficiosa para profesores europeos y en especial para aquellos que quieran servirse de esta experiencia como trampolín para encontrar trabajo de vuelta a su país de origen.

Características de las lecciones Uteach

Los materiales didácticos están totalmente actualizados en base al currículo educativo nacional.

Los materiales didácticos están diseñados y creados por docentes de excelencia que trabajan en centros educativos pertenecientes al Bourne Education Trust (BET).

Los materiales didácticos cuentan con la garantía y validación de Alex Russell, representante nacional y director educativo de los centros educativos que pertenecen al BET. Todos los servicios son gratuitos.

Se puede acceder a un ejemplo de las lecciones de Uteach a través del siguiente enlace.

Uteach Recruitment busca maestros de primaria y profesores de secundaria con especialidad en matemáticas, biología y geología, física y química, informática, lengua castellana y francés. Los candidatos de secundaria deben estar en posesión del Máster de Profesorado o próximo a finalizar (válidos actuales alumnos del Máster); El nivel de inglés se evalúa durante el proceso de selección, los candidatos deben acreditar un nivel de competencia en lengua inglesa como mínimo de un B2 muy consolidado.

En el caso de educación primaria, se requiere la titulación universitaria habilitante, Grado en Educación Primaria, y un nivel de competencia en lengua inglesa mínimo C1.

Solo se exige experiencia reciente en la enseñanza reglada a aquellos candidatos que hayan completado el Máster de Profesorado o Grado en Educación Primaria antes del curso académico 2015-2016.

Se ofrecen contratos a jornada completa en centros educativos del Sureste de Inglaterra

Uteach ofrece contratos de 1 o 2 cursos académicos con la posibilidad de contratación permanente por parte del centro educativo tras completar el periodo con Uteach.

La mayoría de los centros educativos están catalogados de ser centros de excelencia o buenos según OFSTED. Además se encuentran bien conectados con el centro de Londres así como con los aeropuertos londinenses.

OFSTED, the Office for Standards in Education, es el organismo responsable de llevar a cabo inspecciones periódicas en los centros educativos de Reino Unido. Dicha inspección exhaustiva se realiza en base a los resultados del centro, el progreso y bienestar de los niños, la calidad de la enseñanza y aprendizaje, cómo se enseña el currículum y la dirección del colegio, entre otros.

El salario es acorde al nivel de vida del país

El sueldo inicial oscila entre los 26,307 Euros y 32,657 Euros anuales y está basado en los años de experiencia en la enseñanza reglada (centros educativos públicos, concertados o privados). La ubicación del centro es otro factor a tener en cuenta.

Uteach se adapta a las preferencias de los candidatos

Se ofrece un plan de preparación previo a la entrevista de trabajo además de formación gratuita en el sistema educativo inglés mediante una plataforma online antes y durante la contratación. Además Uteach también ayuda con la búsqueda de alojamiento así como con los primeros trámites que conlleva mudarse a un nuevo país. Existe la posibilidad de solicitar un préstamo de hasta 645 euros sin intereses.

No obstante, se facilita información sobre los Programas de ayudas a la movilidad Eures - 'Tu primer trabajo Eures' y 'REACTIVATE'.

El sueldo neto es mayor con Uteach en comparación con el sueldo recibido si el contrato fuese directamente con el centro educativo. La ventaja de que el ingreso del sueldo sea semanal es que tras las tres primeras semanas de trabajo el docente habrá ganado 3.265 Euros.

Día de entrevistas online en julio 2018

Los días 3 y 4 de julio de 2018, Uteach Recruitment llevará a cabo procesos de selección para cubrir vacantes en centros educativos de Reino Unido para septiembre 2018. Los candidatos tendrán la oportunidad de entrevistarse con directores de diferentes centros educativos sin necesidad de desplazamiento.

