¿Una clase solo para chicas?

El objetivo es promover el interés de las chicas por la tecnología

Hace unos días celebramos en Endesa el día "Girls in ICT" y para ello organizamos una jornada muy interesante en la que participaron un grupo numeroso de niñas. Sí, solo niñas.

Y diréis, ¿por qué sólo niñas? Eso nos cuestionamos el equipo de trabajo que lo organizamos, lo que mi jefe me preguntó y lo que algunas otras personas preguntaron. Sonaba bastante caduco.

El objetivo de la jornada era promover el interés de las chicas por el mundo de la tecnología, y en concreto, por las tecnologías de la información que, ahora, dicho sea de paso, lo inundan todo. Y ¿por qué hay que hacerlo dirigido solo a niñas?

La verdad es que yo siempre he estado en contra de las políticas de cuotas femeninas. Y todo porque desde muy pequeña me he sentido involucrada en aquello que me gustaba, sin importar si era técnico o no, si era cosa de chicos o de chicas. Mi padre tenía un negocio muy vinculado a herramientas, materiales y máquinas, y a mí ese mundo me enamoró desde el principio. Y con naturalidad combiné hacer punto de cruz y participar en desmontar una máquina para hacerle el mantenimiento. Pero cuando llegué a la universidad se confirmó lo que algunos me dijeron: había pocas chicas, pero seguí haciendo oídos sordos a quien pudiera cuestionar mi valía. Sin embargo, el mundo de la empresa es otra cosa. Y por eso, ahora estamos como estamos.

En España desde hace años empezamos a constatar que cada vez hay más necesidad de perfiles científico-técnicos (las ahora llamadas disciplinas STEM), que cada vez más necesitamos equipos diversos, pero que cada vez tenemos menos.

Creo que, en general, hay que animar a los jóvenes a acercarse a las disciplinas técnicas o de ciencias. No sólo para convertirse en un ingeniero o un físico, sino para no quedar descolgado del nuevo conocimiento básico del futuro (determinadas habilidades digitales serán como "saber inglés").

En el caso de las chicas, me atrevo a decir que hay que dar un paso más para alentarlas, para no desanimarlas, para mostrarles que ellas (nosotras) tenemos que estar también en los equipos que diseñan, ejecutan, analizan, proyectan, . herramientas, sistemas, edificios, materiales, soluciones . Hay que alentarlas en la elección inicial, buscando ejemplos que actúen como rol-model positivo, y aun sabiendo que son escasos porque cultura y tradición hasta ahora no han ayudado.

Y seguir alentándolas en el recorrido posterior en el mundo de la empresa para evitar lo que, hasta ahora viene ocurriendo: que numerosas ingenieras, matemáticas, físicas... se queden en los puestos de gestión como si fuesen el mejor exponente al que poder aspirar para ver realizado el sueño al que aspiraban.

Lo reconozco, hasta este momento no ha sido fácil porque incluso elementos como la legislación laboral han estado en contra. Pero ahora, todos deberíamos ponernos las pilas porque en España ya tenemos gran escasez perfiles científico-tecnológicos, que afecta a todos los sectores.

Hay empresas que ya están/estamos actuando en una dirección en la que los resultados no son inmediatos. Queremos que más chicas y más mujeres estén en las listas de candidatos a puestos técnicos del sector de la energía, que está experimentando grandes cambios y que va a vivir una gran revolución. Queremos que de esas listas de candidatos, pasen a ser las personas elegidas porque no tengo ninguna duda de que es necesario mucho talento, y quiero que haya mujeres que participen en los desafíos que el mundo está viviendo. Por todo esto, desde el respeto y la experiencia personal vivida, animo a los padres y madres a apoyar a sus hijas: mis padres siempre respetaron que me gustase un libro lleno de tablas, números y fórmulas, y con ellos viví que el arte y la belleza no estaba reñido con la tecnología.

Animo a todas las chicas a que hagan lo que realmente les guste, a que sean valientes desde el inicio de su vida, desde el inicio de su relación de pareja, como madre o como mujer independiente. Que sean valientes a encontrar el compañero de viaje que sepa y quiera respaldar sus decisiones.

Animo a los colegios a que impartan las matemáticas, la física, la química de forma divertida y práctica. De verdad que puede hacerse!!

Y animo a todas las empresas a, no solo eliminar el techo de cristal, sino a eliminar las barreras de cristal de los ámbitos técnicos, a perder el miedo a que las mujeres entren, y se queden, entre bytes, herramientas o cables si es que así lo desean.

LAS matemáticas, LA física, LA ingeniería, LA tecnología, LA química, . ¿habéis visto? Al menos desde el punto de vista gramatical, en español, todas las ciencias "son femenino".

Elaborado por Esther Clemente, responsable de desarrollo y compensación de Endesa

