Ousman Umar: "Hay que empezar por alimentar la mente para salvar vidas"

En la Universitat Abat Oliba CEU se ha celebrado el seminario "La inmigración, una generatividad más allá de nuestros imaginarios" organizado por el Instituto de Humanidades Ángel Ayala con la colaboración del Departamento de Educación y Humanidades de la Universitat Abat Oliba CEU. La última sesión de este ciclo de ponencias ha corrido a cargo del fundador de la ONG Nasco Feeding Minds, Ousman Umar, quien ha sido el encargado impartir la sesión de clausura del seminario.

"Inmigración, acogida y generación: el caso NASCO Feeding Minds"es la ponencia que ha impartido Umar en la UAO CEU. Su charla ha girado en torno a su propio testimonio como inmigrante y ha explicado cómo llegó a crear su ONG. Ousman nació en un pueblo de Ghana, el primer país independiente en África, "al que los Reyes Magos no llegaban"; por lo que él mismo se construía los juguetes. Un día cuando estaba en su pueblo, vio pasar un avión y fue en ese momento, cuando se empezó a cuestionar el porqué de las cosas. Le preguntó a su padre por qué sus juguetes no se movían y el avión volaba. El padre le contestó que era porque lo había hecho el "hombre blanco". A partir de ahí, Umar empezó a cuestionarse "por qué el hombre blanco podía hacer estas cosas y ellos no".

En 2004 empezó su travesía hacia Europa para intentar dar respuesta a sus inquietudes y curiosidades. Primero pasó 19 días caminando por el desierto del Sahara después de que una mafia los abandonará a él y a 19 compañeros más. Finalmente, llegaron a un pueblo de Libia. Después de 4 años, se volvió a cruzar con la mafia y Uman cedió, ya que le dijeron que tenía "el paraíso a 45 minutos". Y tal y como ha explicado, "después de tantos días de travesía 45 minutos sabían a nada y, al ser analfabetos, no tuvimos ni el conocimiento ni la información como para afrontar esta decisión de otra forma". Y los 45 minutos, no fueron así. Tras dar vueltas por África al son de las mafias, llegó a Mauritania, donde pagó para construirse una patera e iniciar el último tramo hacia las Islas Canarias. Y llegó.

Primero estuvo en el CIE de Fuerteventura, luego en Málaga y finalmente en Barcelona donde conoció casualmente a la familia que le acogió. Gracias a esta familia pudo estudiar y aprendió a leer y escribir; "volví a nacer". Ahora, su objetivo en la vida, tras haber finalizado el grado universitario en Administración y Dirección de Empresas y el máster en Dirección y Gestión de Organizaciones no Gubernamentales, es trasladar su mensaje a través de su ONG Nasco Feeding Minds, organización colaboradora con Proactiva Open Arms, a los países africanos.

La primera noche que pasó en casa de su familia de acogida fue muy dura, se preguntaba por qué le había sucedido a él, qué había hecho mal. Entonces, dejó de preguntarse por qué a él, porque no encontraba una respuesta y empezó a preguntarse para qué a él. Y para esta pregunta si encontró una respuesta: "dar voz a las almas que vivieron como él". Y es el objetivo con el que nació y por el que trabaja Nasco: Feeding Minds. Su trabajo consiste en dotar de ordenadores las aulas de Ghana para poder educar a los niños, ya que, según él, "la educación es la clave del éxito". Hoy en día, han habilitado 5 aulas informáticas y una biblioteca por las que han pasado más de 11.000 alumnos.

Ousman Umar ha argumentado que "enviar ropa es poner parches, la solución es la educación y el conocimiento". "Hay que empezar por alimentar la mente para salvar vidas", ha apuntado. "La educación no cambiará la inmigración porque está integrada en la naturaleza humana, pero si evitará que la gente migre de manera ilegal y dura".

