Educación, Medio Ambiente, Innovación y Alianzas, temas clave de la Conferencia Iberoamericana sobre ODS

El evento acogerá a más de 50 expertos

El director del itdUPM, Carlos Mataix; el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca (USAL), Fernando Rodríguez; el director de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola, Agustín Delgado; y el coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento de la Secretaría general Iberoamericana (SEGIB), Félix García Lausín, han presentado esta mañana en el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid ((itdUPM) la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible que se celebrará de 27 al 29 de junio en el campus salmantino con el apoyo de Iberdrola.

Con la vista puesta en el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU, analistas y expertos de más de 15 nacionalidades debatirán y tratarán de dar respuesta a los retos que presenta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: cómo crear patrones educativos innovadores que respondan a los desafíos del futuro y se adapten a diferentes contextos locales, cómo mitigar los efectos del cambio climático y avanzar hacia un modelo económico bajo en carbono, cómo crear escenarios de vida sostenible, o cómo invertir en nuevos acuerdos institucionales con alto retorno a medio y largo plazo.

El director del itdUPM, Carlos Mataix, ha señalado: "Los tres días de la Conferencia ODS en Salamanca deben servir para poner en común a personas que vienen de ámbitos complementarios entre sí. Tendremos a personas con responsabilidad en los ámbitos empresarial, universitario y científico, así como del sector público y la sociedad civil". Y ha añadido: "También a jóvenes, porque ellos son el presente. Nos enfrentamos a un mundo diferente y la formación debe ir más allá de las aulas".

"Tenemos una gran responsabilidad y debemos trabajar en la Agenda 2030 para combatir los problemas que enfrentamos en este inicio de siglo. Es un enorme desafío que afrontamos con mucho gusto", ha indicado Fernando Rodríguez, profesor de la Universidad de Salamanca. "Salamanca es una referencia para Iberoamérica, tenemos una relación muy estrecha con el continente, por lo que esperamos contribuir con esta Conferencia a la consecución de los ODS".

"Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden alcanzarse sin el compromiso empresarial. El sector privado es un actor principal en esta labor", ha afirmado Agustín Delgado, director de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola. "Los ODS son el marco para poner en contexto todo lo que hacemos por el planeta. Nuestra política de sostenibilidad se ha visto reforzada gracias a la decisión de incorporarlos en nuestra estrategia".

Por su parte, Félix García Lausín, representante de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), ha destacado: "Para la SEGIB es muy importante participar en este evento porque nuestro compromiso con la Agenda 2030 es ineludible y esencial. Como dice la Secretaria General, Rebeca Grynspan, somos la primera generación que puede acabar con la pobreza extrema y la última que puede ayudar a resolver este problema".

Belén Viloria, TEDx Ambassador y Directora Técnica de la Conferencia, ha destacado: 2En la Conferencia ODS reuniremos a 450 personas entre las que estarán líderes, expertos y activistas a nivel global de todos los sectores de actividad, para contribuir a alcanzar los ODS". Y ha añadido: "La Conferencia es un ejemplo de alianza entre tres organizaciones -USAL, UPM e Iberdrola- para hacer que todos actuemos. Además, contamos con el apoyo de la Junta de Castilla y León y SEGIB".

Al término de estas intervenciones, activadores científicos de cada uno de los ejes temáticos de la Conferencia han explicado detalladamente el programa: Paloma Andrés (Alianzas Multiactor), Sandra Magro (Medio Ambiente y Energía), Belen Viloria (Educación para la transformación) y Raúl Sánchez (Innovación para el Desarrollo).

El amplio programa de la Conferencia incluye ponentes relevantes como Saskia Sassen, catedrática de Sociología de la Universidad de Columbia de Nueva York y Premio Príncipe de Asturias de Sociología 2013; Augusto Barrera, consejero del Gobierno de Ecuador y exalcalde de Quito; Carlos Sallé, Director de Políticas Energéticas y Cambio Climático del grupo Iberdrola; Wanjira Mathai, fundadora de Green Belt Movement; Sugata Mitra, fundador de The School in the Cloud; y Leire Pajín, directora de Desarrollo Internacional del Instituto de Salud Global.

Los cuatro ejes temáticos de la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Salamanca son: Educación para la transformación, Medio Ambiente y Energía, Innovación para el desarrollo, y Alianzas multiactor. Se abordarán también temas como la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, el trabajo decente, la reducción del consumo de materias primas, agua y energía, o la promoción de la reutilización y circularización de los residuos y de la economía.

La Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible va a tener su sede en la Hospedería de Fonseca. La admisión de participantes se encuentra abierta. Toda la información sobre la conferencia, programa y ponentes está disponible en su página web.

