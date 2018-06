El rector Carlos Andradas y Carmen Vela presentan SUPERA, el proyecto europeo para la igualdad en el ámbito científico y académico

La presentación tendrá lugar mañana, jueves 7 de junio

Mañana jueves, 7 de junio, a las 19:00 h, en el salón de actos del Edificio de Estudiantes (Avda. Complutense, s/n), se presentará el proyecto europeo "Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia – SUPERA" (Apoyando la Promoción de la Igualdad en el ámbito académico y de investigación). Liderado por la Universidad Complutense, cuenta también con la participación de la Agencia Estatal de Investigación, entre otras entidades.

En el acto intervendrán Carlos Andradas, rector de la UCM, Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y María Bustelo, delegada del rector para la Igualdad y coordinadora de SUPERA. Jörg Müller, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, impartirá la conferencia La diversidad en la ciencia. La igualdad como base de la calidad científica.

El objetivo principal de SUPERA es la formulación, implementación y evaluación de seis Planes de Igualdad de Género para superar las brechas existentes. Todavía hoy, la forma en la que el conocimiento científico se produce, se aplica y se transfiere a la sociedad está mediado por desigualdades estructurales de género, basadas en los diferentes roles que jerárquicamente se asignan a mujeres y hombres. Los métodos de investigación suelen estar sesgados o son ciegos a estas diferencias de género, ya que a menudo reproducen estereotipos y el uso del masculino/hombre como modelo genérico por defecto para todos los seres humanos. Esto da como resultado una ciencia más pobre y una pérdida de oportunidades para hacer ciencia de mayor calidad.

El proyecto SUPERA tiene en cuenta la necesidad de acciones específicas para superar las brechas de género persistentes en el sector de la investigación y la educación superior. Financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, el proyecto se alinea con la Comisión Europea al considerar los Planes de Igualdad como piezas clave para el cambio estructural y a las universidades, los organismos de investigación y las entidades financiadoras como actores cruciales frente a la desigualdad.

Los seis Planes de Igualdad de Género de SUPERA se pondrán en marcha en dos tipos de organizaciones de Europa Meridional y Central: cuatro universidades y dos entidades financiadoras de investigación. Las organizaciones seleccionadas son: Universidad Complutense de Madrid, Universitá degli Studi i Cagliari (Italia), Central European University (Hungría), Universidade de Coimbra (Portugal), Agencia Estatal de Investigación del MINECO (España) y Regione Autonoma della Sardegna (Italia). Todas ellas han sido elegidas por su fuerte compromiso hacia la igualdad de género y su experiencia en las desigualdades identificadas. Los planes de igualdad previstos en SUPERA se basan en la utilización de una metodología innovadora y participativa que propone implicar activamente al conjunto de la comunidad universitaria e investigadora de las instituciones.

Las acciones previstas en SUPERA se enmarcan en la Estrategia de Género del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 20202, que apunta a tres objetivos básicos:

- Fomentar el equilibrio de género en los equipos de investigación para cerrar las brechas en la participación de las mujeres.

- Garantizar el equilibrio de género en la toma de decisiones.

- Integrar la dimensión de género en el contenido de investigación e innovación para mejorar la calidad científica y la relevancia social del conocimiento, así como la tecnología y la innovación producidas.

