La Conferencia sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible definirá los compromisos para el cumplimiento de la Agenda 2030

Entre los ponentes destaca la presencia de Saskia Sassen

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el vicerrector de Comunicación Institucional y Promoción Exterior de la Universidad Politécnica de Madrid, Francisco Javier Jiménez Leube; el secretario general de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Manuel Herrero; la profesora de Economía de la Universidad de Salamanca y presidenta del Comité Organizador de la Conferencia ODS, Victoria Muriel; y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García, presentaron este martes en la Universidad de Salamanca la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se celebrará de 27 al 29 de junio en el Estudio salmantino con el apoyo de Iberdrola.

Con la vista puesta en el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU, analistas y expertos debatirán y tratarán de dar respuesta a los retos que presenta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Es el caso de la creación de patrones educativos innovadores que respondan a los desafíos del futuro y se adapten a diferentes contextos locales, la investigación sobre cómo mitigar los efectos del cambio climático y avanzar hacia un modelo económico bajo en carbono, la creación de escenarios de vida sostenible o cómo invertir en nuevos acuerdos institucionales con alto retorno a medio y largo plazo.

El rector Ricardo Rivero destacó la colaboración entre las universidades de Salamanca y Politécnica de Madrid "y una gran empresa, Iberdrola" y apuntó que el objetivo es "movilizar a todos los agentes para poner en marcha ese futuro que dibuja la Agenda 2030 de Naciones Unidas".

Por su parte, el vicerrector de Comunicación Institucional y Promoción Exterior de la Universidad Politécnica de Madrid remarcó que "ninguna innovación tecnológica es relevante si no provoca un cambio social de modo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que estar vinculados al ámbito de la investigación".

'Declaración de Salamanca'

La Conferencia que acogerá la Universidad de Salamanca en el marco de la conmemoración de su VIII Centenario se verá reforzada con la 'Declaración de Salamanca', un documento en el que los participantes plasmarán no solo su voluntad de colaborar en la consecución de los objetivos, sino también las propuestas para alcanzar esa meta junto a los compromisos que asume cada uno.

A juicio de Victoria Muriel, la presidenta del Comité Organizador de la Conferencia, "la 'Declaración de Salamanca' plantea una serie de compromisos para todos los actores sociales por lo que la Conferencia ODS debería ser el principio de la acción transformadora que exige la Agenda 2030".

José Manuel Herrero explicó durante su comparecencia ante los medios que la Junta de Castilla y León ha elaborado un documento con directrices sobre la Agenda 2030 que ya es público y está abierto a la participación de los ciudadanos.

Finalmente, Celiano García, delegado de Iberdrola en Castilla y León remarcó que "los ODS no pueden alcanzarse sin el compromiso empresarial". Las empresas como Iberdrola, añadió, "somos agentes de desarrollo, imprescindibles en cualquier discusión que se plantee sobre el futuro económico, social y medioambiental de la humanidad". "Las grandes compañías tenemos una responsabilidad irrenunciable, paralela a nuestra influencia en la sociedad", añadió.

El amplio programa de la Conferencia incluye ponentes relevantes como Saskia Sassen, catedrática de Sociología de la Universidad de Columbia de Nueva York y premio Príncipe de Asturias de Sociología 2013; Augusto Barrera, consejero del Gobierno de Ecuador y exalcalde de Quito; Carlos Sallé, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático del Grupo Iberdrola; Wanjira Mathai, fundadora de Green Belt Movement; Sugata Mitra, fundador de The School in the Cloud; y Leire Pajín, directora de Desarrollo Internacional del Instituto de Salud Global.

Cuatro ejes temáticos

Los cuatro ejes temáticos sobre los que se sustenta la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Salamanca son la Educación para la transformación, Medio Ambiente y Energía, Innovación para el desarrollo y las alianzas multiactor.

El encuentro que acogerá la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca abordará también temas como la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, el trabajo docente, la reducción del consumo de materias primas, agua y energía, o la promoción de la reutilización y circularización de los residuos y de la economía.

VIII Centenario de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca cumple 800 años, lo que la convierte en la primera de las universidades españolas y una de las más longevas del mundo. Sus ocho siglos de historia, lo son también del sistema universitario de nuestro país.

Bajo la Presidencia de Honor de los Reyes, la efeméride, catalogada como acontecimiento de Estado, desarrolla un amplio programa de eventos con los que la Universidad de Salamanca pone de relevancia sus valores como cuna del Humanismo y patria intelectual de recordados estadistas, su riqueza patrimonial y su condición de pionera y líder en la enseñanza del Español.

Tampoco pierde de vista objetivos estratégicos de la celebración como el liderazgo internacional en Educación Superior, el fomento de la excelencia académica o la promoción nacional e internacional de la institución académica.

