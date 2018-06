La Jaime I en Investigación Médica critica las trabas administrativas "Llegué a decir 'me lo dejo, no puedo más'"

Corella ha formado a otros investigadores en este campo

La investigadora castellonense Dolores Corella, Premio Rey Jaime I 2018 de Investigación Médica, ha celebrado el impulso que suponen los reconocimientos para superar las trabas administrativas en la investigación científica, ya que ha lamentado que muchas veces cuentan con dinero y no pueden gastarlo por estas dificultades. En su caso, ha reconocido que fueron precisamente otros premios los que le animaron a seguir: "Llegué al punto de decir 'me lo dejo', no puedo más".

Doctora en Farmacia y Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València (UV), Corella ha sido distinguida por el jurado de Investigación Médica por su trabajo en el nacimiento y desarrollo del campo de la Genómica nutricional, el estudio de las interacciones gen-dieta.

La premiada, ferviente defensora de la dieta mediterránea, ha destacado en declaraciones a Europa Press que este premio marca un punto de inflexión en el proyecto que inició hace dos décadas. Se trata de un trabajo "a muy largo plazo" para abordar la prevención de enfermedades como la obesidad o la diabetes, por lo que actualmente se encuentra en un punto intermedio.

"Fuimos pioneros en el desarrollo de la integración de factores genéticos y ambientales, y vamos en función de la tecnología", ha explicado. Para potenciar la investigación a nivel internacional, la doctora ha confiado en que el Jaime I suponga "algo crucial para impulsarlo y darle mucho más potencial".

Su proyecto, con sede en València y más de un centenar de personas implicadas, colabora habitualmente con universidades e instituciones extranjeras. "Hoy estoy en Zaragoza, mañana en Alicante y pasado en Estados Unidos", ha ilustrado Corella, que se ha marcado como meta "ir a donde puedas" para conseguir fondos.

A partir de ahora, ya con el premio, ha celebrado que su trabajo ganará en prestigio: "Si alguien pensaba que era más que tú porque venías de València, ahora sabrá la importancia que tiene". Ha recordado así los dos premios que ha recibido recientemente --Gregorio Marañón de Gastronomía y otro del Colegio de Médicos de Asturias-- le "motivaron" a seguir.

Supone, en definitiva, "un reconocimiento a un esfuerzo de muchos años con muy poquita ayuda económica", ha subrayado, algo que ha relacionado con la declaración de los Premios Nobel para conseguir un compromiso de financiación estable de I+D. Ha advertido que se trata de "un problema impresionante en España: tener dinero y no poder gastártelo por las trabas administrativas".

Corella ha rememorado que puso en marcha el proyecto cuando volvió de estancia postdoctoral de Estados Unidos, donde aprendió la metodología. Después consiguió financiación en España e implicó a más gente en la investigación, por lo que ha insistido en la importancia del "esfuerzo colectivo" durante estos más de 20 años.

En materia científica, la catedrática ha explicado que su investigación "despuntó" al integrar los avances tecnológicos del genoma humano con la epistemología tradicional. Supuso el inicio de una "nueva disciplina", al estudiar los dos ámbitos al mismo tiempo para buscar mejores medidas preventivas.

Entre los factores para evitar el riesgo de obesidad o diabetes, ha apuntado la importancia tanto de los ambientales como los del estilo de vida o la exposición a tóxicos, si bien "están fundamentalmente ligados a la dieta", ha recalcado.

Corella ha formado a otros investigadores en este campo y, durante su trayectoria, ha publicado más de 350 artículos en revistas internacionales y dirigido más de 35 proyectos. Actualmente, la castellonense es directora de la Unidad de Investigación de Epidemiología Genética y Molecular y coordinadora de la Universidad Saludable en la Red Española de Universidades.

