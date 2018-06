El proceso de admisión y el registro de las calificaciones preocupan a la Asociación de Directores de Instituto

Se han detectado numerosas situaciones anómalas

La Junta Directiva de la Asociación de Directores de Instituto de la Comunidad de Madrid quiere manifestar su grave preocupación ante dos situaciones que se están produciendo en este final de curso por su repercusión en el alumnado y sus familias.

El proceso de admisión del alumnado

Este proceso se ha realizado con un nuevo de programa de gestión de centros que se está implantando en el presente curso, RAICES. De acuerdo con los testimonios de muchos miembros de la Asociación, se han detectado numerosas situaciones anómalas. No se sabe si se trata de errores, de irregularidades o de interpretaciones muy discutibles, pero destacan las siguientes situaciones:

- La aparición entre las listas de solicitudes baremadas del día 24 de mayo de alumnos que no habían presentado solicitud en los centros y que aparecieron de repente en los listados con una puntuación de 0 puntos. La inclusión de estos alumnos ha dejado fuera a otros que habían presentado su solicitud en tiempo y forma, muchos de ellos con hermanos en los centros, y a los de los centros adscritos que presentaron la solicitud fuera de plazo. La explicación recibida ha sido que, finalizado el proceso de solicitud de plaza, los responsables de la implantación RAÍCES comprobaron que existían alumnos de 6º de Primaria que no habían presentado solicitud y decidieron que RAICES recolocara a los mismos de forma aleatoria en centros a los que estaban adscritos, cumplimentando dicho programa las solicitudes correspondientes, actuación que nos parece de muy difícil encaje en la normativa vigente.

- La aplicación por parte de RAICES de un orden de prelación desconocido no sólo por las familias, sino también por nosotros mismos, los Directores de los centros, y que al parecer ha sido fruto de una particularísima interpretación por parte de los responsables de la implantación del programa de la normativa vigente. Dicha interpretación ha consistido en adoptar la siguiente prelación entre las solicitudes que provenían de los colegios:

1. Centros con adscripción única.

2. Centros con adscripción múltiple ordinaria

3. Centros con adscripción múltiple bilingüe

4. Centros no adscritos

A su juicio, la prelación entre centros de adscripción múltiple (ordinaria y bilingüe) no se recoge en la normativa vigente. Parece que los responsables de la implantación de RAICES han tomado decisiones normativas por su cuenta sin informar previamente a nadie, y eso es muy preocupante por el gravísimo problema que se está ocasionando al alumnado y sus familias, particularmente en los centros bilingües.

Por todo lo anterior, urge revisar el resultado de este proceso de admisión antes de dar por válido algo que aparentemente no lo es, al menos de acuerdo con nuestra interpretación de la normativa vigente.

Por otro lado, se han detectado numerosos errores que algunos han querido achacar a los centros y que en realidad se han debido al mal funcionamiento del nuevo programa.

Por último, opinan que no tiene ningún sentido que se exija a las familias que presenten un recurso de alzada para subsanar esos errores, por culpa de no haberse previsto en el procedimiento un periodo de reclamación a estas listas. Se espera que puedan ser corregidos hasta el día 8 de junio simplemente con la notificación de los mismos por parte de los centros, tal como se ha comprometido la Consejería de Educación

El registro de las calificaciones finales del alumando

Resulta sorprendente e indignante que se indique de forma repentina, contradiciendo instrucciones anteriores, que se debe realizar las evaluaciones ordinaria y extraordinaria en RAICES, pero que esta aplicación pasará los resultados al programa antiguo, SICE, para que se impriman Boletines, Actas y otros documentos académicos en esta última aplicación, ya que RAICES no lo permite de forma completa y fiable.

Es notorio y evidente que RAÍCES no es actualmente una aplicación operativa en su totalidad: muchas incidencias están todavía sin resolver (por ejemplo, muchos profesores sustitutos no tienen claves de acceso, o las materias de libre configuración autonómica). Por ello tienen serias dudas de que no vaya a aparecer ni un solo problema en todo este proceso, y esto nos preocupa enormemente dado el escaso margen de tiempo con el que contamos en este curso para subsanar errores. Debemos tener en cuenta que la convocatoria ordinaria finaliza el 8 de junio y la extraordinaria el 22 de junio.

Estamos ante la evaluación final del alumnado, el hecho más relevante de todo curso escolar, y como Directores debemos priorizar el interés superior del alumnado y sus familias. De ahí que hayamos planteado a la Consejería la necesidad de que se nos posibilite la utilización del anterior programa SICE (como se ha hecho en 2º de Bachillerato), para garantizar la correcta evaluación final del alumnado.

Al ser los responsables legales de que este proceso se ejecute correctamente, debemos asegurarnos que el mismo se realice con las máximas garantías; y el programa RAÍCES no las ofrece. Se debería haber consultado nuestra opinión antes de tomar una decisión tan arriesgada en lugar de, una vez más, ignorar nuestro criterio profesional.

