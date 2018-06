Proyecto GRECO: ciencia ciudadana para el desarrollo de la energía fotovoltaica

La UPF participa junto a otros 10 socios internacionales

El proyecto europeo GRECO ("Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science") aplica el concepto de Investigación e Innovación Responsables (RRI por sus siglas en inglés) al ámbito de la energía fotovoltaica para orientar la innovación hacia los desafíos actuales de la sociedad. La RRI defiende que una investigación o innovación, para ser responsable, tiene que tener en cuenta las necesidades, expectativas y valores de la sociedad en que se desarrolla. El proyecto, que es una iniciativa del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros para sus tres años de duración.

El Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) coordina este proyecto de investigación multidisciplinar en el que, además de los investigadores, otros agentes como la administración y la industria, los profesionales de diferentes gremios y los propios ciudadanos participarán de forma conjunta para desarrollar seis productos innovadores relacionados con la energía fotovoltaica.

Además, a través de las herramientas de "ciencia abierta" se compartirán al máximo los datos y resultados (en línea con el llamado Open Access o acceso abierto) para generar un proceso de investigación más accesible para el resto del mundo. "Esto sin duda permitirá que los conceptos científicos desarrollados puedan ser reutilizados rápidamente por terceros, la ciencia pueda avanzar de forma más transversal y no haya doble financiación de las mismas investigaciones en diferentes partes del mundo", comentan Ana Belén Cristóbal y Carlos del Cañizo, coordinadores de este proyecto.

El Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la UPF (CCS-UPF) participará en el proyecto por su larga y demostrada experiencia en participación ciudadana, comunicación científica y RRI. El CCS-UPF, entre otras acciones, lidera la formación en RRI a nivel interno del proyecto GRECO, así como la elaboración de un modelo de ciencia abierta y responsable ejemplificado en la energía fotovoltaica.

Una asociación internacional para obtener el mayor impacto

El consorcio de investigación, coordinado por la Universidad Politécnica de Madrid, contará con la participación de la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Évora (Portugal), el Laboratorio Central de Energía Solar (Bulgaria), el Instituto Helmholtz de Berlín (Alemania), el Instituto Reiner Lemoine (Alemania) y la Universidad de São Paulo (Brasil). Asimismo, la Junta de Andalucía, la empresa suiza Insolight y la Asociación Euromediterránea de Regantes son socios del Consorcio.

