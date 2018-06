1.500 escolares completan el Programa Escuela 2018 de Cisco

Diseñado para fomentar el interés por la tecnología entre los más jóvenes

1.500 estudiantes de entre 11 y 13 años (5º de Primaria a 1º de Secundaria) han participado en la quinta edición del Programa Escuela de Cisco. Diseñado para inspirar en los jóvenes el interés por la tecnología y su capacidad transformadora, la iniciativa tiene lugar anualmente.

Pertenecientes a 21 colegios españoles y 5 belgas, los escolares han dedicado cerca de ocho meses a aprender aspectos básicos de las TIC, trabajar en equipo y presentar un proyecto real frente a las distintas comunidades escolares. Supervisados por los profesores de cada centro y por voluntarios de Cisco.

La iniciativa -en la que han participado 22 voluntarios de Cisco- consta de cinco fases: formación sobre la importancia de las TIC en la vida diaria; nociones básicas del Internet of Things (IoT); taller práctico de IoT; concurso de programación por grupos y presentación de su proyecto ante un jurado integrado por empleados de Cisco, directores de colegio y padres del AMPA; y visita a las oficinas de Cisco.

La creación de ideas innovadoras, el trabajo en grupo y la capacidad de síntesis y presentación son otras de las habilidades transversales que el Programa trata de enseñar de forma divertida.

Presentación telemática

Tras presentar ante el jurado su proyecto de IoT, los grupos ganadores mostraron su maqueta al resto de colegios en distintos días de mayo. Para ello, utilizaron las salas de TelePresencia ubicadas en las oficinas de Cisco en Madrid y Barcelona. Algunos presentaron en inglés, y otros en español.

La solución de colaboración Cisco TelePresence combina audio y vídeo de ultra-alta definición con elementos interactivos para proporcionar una experiencia muy similar a la comunicación presencial. Esto facilitó una colaboración dinámica entre los escolares. Los alumnos también conocieron el trabajo diario de los profesionales TIC visitando los centros de demostraciones y laboratorios de Cisco.

Una ballena-robot acuática que limpia la superficie del océano de todo tipo de plásticos, una mochila inteligente que descarga los deberes que el profesor escribe en la pizarra o una aplicación para controlar y optimizar el consumo de agua en las viviendas son algunos de los proyectos ganadores.

Formación necesaria

En 2020, uno de cada cuatro trabajadores a escala global serán de la generación Z. Y muchos de los escolares que ahora están estudiando desempeñarán puestos de trabajo que hoy no conocemos. Por su parte, la Comisión Europea estima el déficit de profesionales TIC entre 750.000 y 900.000 en la UE en 2020.

El Programa Escuela se completa con otras acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Cisco que promueven la importancia de cursar estudios TIC, con especial énfasis en el género femenino.

La iniciativa sin ánimo de lucro Cisco Networking Academy ya ha formado en tecnología de redes a más de 155.000 alumnos en España desde 2010. Greenlight for Girls -cuya tercera edición se celebró en Madrid- trata de inspirar en las niñas el interés por estudios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), al igual que Girls Power Tech. Cisco también apoya campañas como e-Skills for Jobs y Get Online Week de la UE o IT Industry Skills del Foro Económico Mundial.

Como destaca Mari Paz Martínez, responsable del Programa Escuela en Cisco Europa, "es fundamental inspirar en los escolares el interés por las TIC y su capacidad transformadora. Como cada año, estamos impresionados con la dedicación de profesores y voluntarios, pero especialmente con la ilusión de los niños por crear proyectos que realmente pueden mejorar nuestras vidas. Confiamos en que Programa Escuela siga siendo un vehículo inspirador para las próximas generaciones de tecnólogos".

