Estudiantes del Máster Musicología de la Universidad de La Rioja realizarán prácticas en el FIS

El Festival Internacional de Santander (FIS) y la Universidad de la Rioja (UR) han firmado un convenio de colaboración para que estudiantes del Máster Universitario en Musicología, que imparte la institución riojana, realicen prácticas profesionales en la 67ª edición del Festival

Este acuerdo va a permitir a seis estudiantes -escogidos por su expediente académico- realizar prácticas extracurriculares con el objetivo de escribir las notas al programa de las trece citas incluidas en los ciclos Grandes Conciertos, Música Barroca, Ensembles y Recitales, así como de las finales con orquesta del Concurso Internacional de Piano de Santander 'Paloma O'Shea'.

Se llevará a cabo un plan formativo tutorizado por los profesores del Máster Universitario en Musicología de la UR y los propios responsables del Festival. Durante dos meses, los alumnos recibirán formación en torno al Festival y su programación, así como sobre estrategias de redacción de notas al programa, siempre bajo la supervisión personalizada de un tutor académico.

Las notas son los textos que acompañan al programa de mano de cada concierto donde, además de dar la información básica sobre las obras y compositores que se interpretarán, se aportan claves históricas y estéticas para facilitar al público una escucha informada. Las notas irán firmadas por el alumno correspondiente, se entregarán a los asistentes a cada concierto y también se publicarán en la web del Festival www.festivalsantander.com.

El Festival Internacional de Santander es una de las citas musicales veraniegas más prestigiosas a nivel nacional. Su origen se remonta a 1952, de la mano del director de orquesta Ataúlfo Argenta, y por él han pasado conjuntos e intérpretes de primera fila internacional, como Mstislav Rostropovich, Angela Gheorghiu, Anne Sophie von Otter, Juan Diego Flórez, el Ballet Bejart, Lorin Maazel, Riccardo Muti, Sir John Eliot Gardiner o Grigory Sokolov, entre otros.

La 67ª edición del Festival Internacional de Santander se desarrollará del 1 al 25 de agosto y contará con la presencia destacada de Sir Simón Rattle, junto a la London Symphony Orchestra (LSO), en una doble cita con conciertos los días 14 y 15 de agosto.

En el ámbito sinfónico, hay que destacar también la cita con el director Yannick Nezet Seguin al frente de Rotterdams Phiharmonisch Orkest (23 de agosto); el concierto de clausura con la Budapest Festival Orchestra bajo la batuta de su director Ivan Fischer (25 de agosto); o la presencia de la prestigiosa orquesta de Hamburgo, la NDR Elbphilharmonie Orchester (21 de agosto). Además, el pianista Barry Douglas acompañará en el concierto inaugural (1 de agosto) a la Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la batuta de su director principal, Miguel Ángel Gómez Martínez.

El ciclo de Música Antigua, incluye el recital de la Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) junto a la violinista Isabelle Faust (11 de agosto) y las actuaciones de Europa Galante con Fabio Biondi (13 de agosto) y la Orchestra of the Age of Enlightenment con la soprano Katherine Watson (19 de agosto).

En torno al piano girarán los recitales de Joaquín Achúcarro (18 de agosto) y de Katia y Marielle Labèque y su homenaje al compositor Leonard Bernstein (24 de agosto). Esta edición del Festival acogerá además las finales con orquesta del XIX Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O'Shea, que se celebrarán los días 3 y 4 de agosto.

El Máster en Musicología de la Universidad de La Rioja (UR) se imparte desde 2014 y es único en sus características en el panorama académico español, ya que ofrece dos itinerarios de especialización, uno en Musicología Histórica y otro en Musicología Aplicada -este, ofrecido únicamente en España por la UR-, con veinte alumnos en cada uno de ellos impartidos por ocho profesores.

Desde su primer curso ha atraído el interés de profesionales de la música que buscan una especialización en ámbitos de investigación, prensa musical y programación. En febrero de 2018 superó el primer proceso de acreditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA), que ha sancionado los procedimientos y la calidad de la docencia impartida.

