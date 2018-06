Smartick, el método online para aprender matemáticas

Smartick es un método para aprender matemáticas online dirigido a niños de 4 a 14 años que se basa en sesiones de sólo 15 minutos al día. Además, ha lanzado una plataforma para apoyar a los profesores de Infantil, Primaria y Secundaria con recursos en los que se basa el método. Los docentes tienen acceso ya a vídeos tutoriales interactivos y ejercicios para el aula, además de nuevos recursos educativos y un foro donde podrán compartir experiencias. Sus creadores explican con mayor detalle en qué consiste esta novedad.

¿Cómo surge la idea de crear esta plataforma?

A veces, las matemáticas son percibidas como aburridas por parte de los alumnos, y eso los lleva a abandonar la asignatura en cuanto el sistema educativo se lo permite. En Smartick somos conscientes de la necesidad de superar esos falsos prejuicios para fomentar el estudio de las mates y potenciar el acceso a carreras tecnológicas, y queremos hacerlo también desde el aula. Se trata de una exigencia en el mercado laboral, ya que las habilidades matemáticas son cada vez más importantes en las nuevas profesiones surgidas de la digitalización.

La plataforma que hemos desarrollado no pretende sustituir la figura de los profesores, sino servirles como apoyo a la hora de dar clase. Los recursos que proponemos están adaptados a la realidad actual de los centros educativos, que ya suelen contar con pizarras digitales, tabletas y ordenadores, por lo que los alumnos pueden acceder fácilmente a las actividades y motivarse manejando los números de una forma diferente.

¿En qué se basa este método de ayuda a los docentes?

Los ejercicios y el resto de recursos que hemos incluido en la plataforma se basan en nuestro método para aprender matemáticas online. En concreto, ponemos a disposición de los profesores, de forma totalmente gratuita, video tutoriales interactivos y propuestas de ejercicios autocorregibles. Además, los docentes pueden informarse sobre nuevos recursos didácticos innovadores e interactuar con otros compañeros y padres en un foro.

¿Cuál es el principal objetivo de Smartick?

Demostrar que las matemáticas se pueden aprender de forma divertida y que no hace falta tener un gen, sino que se pueden comprender con un poco de esfuerzo y concentración diaria. Diseñamos sesiones individualizadas de sólo 15 minutos al día. Con Smartick, ese tiempo de dedicación es suficiente para mejorar de forma notable en el manejo de los números porque, gracias a la inteligencia artificial, conseguimos que esté totalmente adaptado al nivel de cada niño.

¿En qué se diferencia de otras ayudas que puedan tener los profesores en esta asignatura?

Lo que nos diferencia y hace posible que los niños que practican Smartick aprendan en poco tiempo y sin que se aburran por el camino es nuestro sistema de inteligencia artificial. Gracias a él, Smartick identifica de forma automática el nivel de cada niño y, en función del que sea, programa los contenidos de las sesiones. Es decir, el aprendizaje es personalizado y los ejercicios van variando según los progresos del alumno. Esto hace que cambie su visión frente a la asignatura, que la vea más asequible y no se frustre.

¿Cómo se encuentra la situación de las matemáticas en España, en relación con rankings, etc?

Las cifras respecto a otros países de nuestro entorno son todavía bajas. Por ejemplo, el último Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) indica que los alumnos de 4º de Primaria se sitúan por debajo de la media de la UE y la OCDE, a pesar de que la situación ha mejorado desde 2011. Además, ocupamos el puesto 25 de 34 en esta asignatura, según el informe PISA.

Los datos nos dicen que tenemos que mejorar, y hemos de hacerlo desde dentro y fuera del aula. Por eso, en Smartick hemos decidido ampliar nuestra actividad lanzando una web para profesores que complemente lo que ya estamos consiguiendo como refuerzo extraescolar.

¿Cuál creéis que es el problema cuando los alumnos rechazan las matemáticas o les temen a ellas?

El principal problema es la frustración. A los alumnos hay que motivarles y demostrarles que tienen capacidad para dominar las matemáticas. Sólo así podemos evitar que se dejen llevar por los estereotipos culturales y piensen que los números no son lo suyo. En este sentido, es fundamental que vean las matemáticas como algo divertido y útil. Debemos desmontar el mito de que las matemáticas son un tostón y de que muchas cosas que enseñan no sirven para nada.

En Smartick, desarrollamos ejercicios y problemas que bien podrían darse en la vida real y lo hacemos de una forma dinámica para que el alumno interactúe y se sienta partícipe de su propio aprendizaje. Pero, además, desarrollando ciertos hábitos diarios y aumentado su capacidad de esforzase, creemos que le estamos ayudando también con el carácter, que va a ser fundamental en el futuro.

¿Tienen algo que ver los profesores a la hora de que los estudiantes a edades tempranas se quieran deshacer de esta materia? ¿Qué habría que hacer para que esto no suceda?

La figura del profesor es clave en el proceso de enseñanza, pero la visión negativa sobre las matemáticas va más allá. El sistema educativo en general no está diseñado para favorecer la personalización del aprendizaje y esto hace que algunos niños se descuelguen por el camino. Una vez pasa esto, difícilmente vuelven a reengancharse a la materia, por lo que a veces acaban abandonando y eligiendo estudios que no se basan en los números. En primaria, además, se ha detectado el fenómeno de la ansiedad matemática de algunos maestros, que la transmiten a sus alumnos. Si las matemáticas fueron una pesadilla para esos maestros, no es probable que transmitan ilusión con ellas.

Las medidas encaminadas a la personalización favorecen que los alumnos no dejen de progresar y refuercen su autoconfianza con las matemáticas. Además, enseñarlas de forma atractiva, a través de metodologías innovadoras, sirve para motivarles y cultivar su vocación por los números.

En relación con la brecha de género en las carreras STEM, ¿qué va a proporcionar esta plataforma para intentar disminuirla?

Todos los recursos que hemos incluido en la web se basan en nuestro método, cuyos resultados no muestran diferencias entre niños y niñas. En este caso, la clave también está en la personalización y la motivación a través de ejercicios divertidos. En Smartick, las niñas no se sienten presionadas, aprenden a su ritmo y superan esa especie de profecía autocumplida de que las mates son para niños. ¿El resultado? Mantienen su confianza y tienen un rendimiento excelente.

En todo el tiempo que lleváis activos, ¿habéis obtenido algún resultado óptimo?

En los apenas seis años que llevamos en el mercado, ya han pasado por Smartick 32.000 niños de 100 países diferentes. Ocho de cada diez alumnos han mejorado su nota en matemáticas y un 94% ha incrementado su capacidad de cálculo, lógica y resolución de problemas.

