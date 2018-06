La robótica en formación abre puertas, no las cierra

La inclusión de la robótica es uno de los nuevos caminos

La educación y formación tradicional, basadas en la comunicación unidireccional y centradas en el docente, se han visto fuertemente alteradas por la inclusión de nuevas herramientas innovadoras que han replanteado el modelo de escuela y han sofisticado los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se abren, así, nuevos caminos, y la inclusión de la robótica es uno de los más importantes.

Con esta nueva vertiente, la preocupación de que las "máquinas" terminen desempeñando las funciones de un profesional académico es cada mayor. Y no es para menos, los datos alertan de una pérdida masiva de empleos a nivel general en todos los sectores: el 34% de los trabajos podría estar en riesgo por la automatización en 2030 (PWC), el número de robots alcanzaría los seis millones en 2025 (Boston Consulting), entre 400 y 800 millones de ocupaciones laborales se automatizarán en todo el mundo en 2030 (McKinsey)

Sin embargo, conviene llamar a la calma y reflexionar. Sí, es cierto que muchos puestos de trabajo, sobre todo aquellos que conllevan actividades fácilmente "mecanizables", desaparecerán, no obstante, todos los que se nutren de habilidades creativas y, sobre todo, sociales -como es el caso de un docente-, ganarán a medida que avance la innovación. ¿Por qué? Muy simple: la robótica abre puertas, no las cierra.

Por tanto, ¿dar una clase magistral? Sí, pero sin oportunidad de resolver dudas. ¿Examinar al alumnado? Afirmativo, pero con preguntas tipo test. ¿Proveer a los alumnos con información académica (horarios, fechas de exámenes, pasar lista )? También sí, pero nada que requiera un intercambio complejo de ideas. Un robot nunca tendrá la capacidad de dirigir una clase por la sencilla razón de que le falta humanidad y empatía real, no puede relacionar conceptos con la vida cotidiana, con la experiencia, y nuca podrá inspirar de la forma en la que lo hace un profesor.

Lo que sí supondrá (y, de hecho, ya supone) es una auténtica herramienta de apoyo. Ya son varios los experimentos realizados en este sentido, utilizando robots con distintos roles, grados de automatización y capacidades para enseñar incansablemente en varias disciplinas. Cada uno de ellos ha supuesto un avance muy positivo en el sector académico por sus fructuosos resultados: incremento de las habilidades cognitivas y sociales, estimulo para una mayor atención y, sobre todo, unas clases más divertidas y dinámicas. Estas pruebas piloto han demostrado que la robótica y la programación introducen una dimensión maravillosa que no debe acogerse con escepticismo, ya que no solo es especialmente beneficiosa en la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), también como instrumento de apoyo.

Asimov predecía una enseñanza en casa dirigida por un profesor mecánico programado para encenderse de todos los días a una hora determinada, y con una ranura para introducir los deberes del día anterior. A este respecto, todavía no está claro el alcance que puede llegar a tener la robótica dentro de cincuenta años, quizá el olfato de Isaac no estuviese muy desencaminado al hablar de un aprendizaje individualizado y de incluir a un robot en la ecuación. Sin embargo, este futuro tan presente muestra que la creatividad, la innovación o las habilidades humanas mejoran progresivamente gracias a la tecnología, no desaparecen.

Elaborado por Juan Luis Moreno, Director de Innovación en The Valle

