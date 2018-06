Fundación ONCE inaugura su Academia Digital, un programa de formación en nuevas tecnologías para jóvenes con discapacidad

La formación se impartirá hasta el próximo 21 de septiembre

Fundación ONCE inauguró este viernes su Academia Digital, un proyecto que formará en nuevas tecnologías a un total de 250 jóvenes con discapacidad con el fin de aumentar su empleabilidad mediante la adquisición de competencias digitales y laborales altamente demandadas por las empresas.

La academia, una iniciativa financiada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, se inauguró simultáneamente en Madrid, Barcelona y Sevilla, que son las ciudades donde se impartirá la formación, dirigida a jóvenes con discapacidad inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ)

La apertura oficial tuvo lugar en la sede de Fundación ONCE en Madrid, desde donde se conectó con Sevilla y Barcelona. El acto contó con la presencia de Borja Fanjul, director general de Políticas de apoyo a la Discapacidad; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE; Silvia Leal, experta en inno-liderazgo y transformación, y Lourdes Hernández. CEO de Datahack, la empresa adjudicataria de la formación.

