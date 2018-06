Rompiendo barreras desde la infancia a través de la tecnología

La tecnología es el principal aliado de los que luchan por vencer las desigualdades

Dime en qué país, en qué ciudad y en qué barrio vives, a qué colegio van tus hijos y cuál es tu nivel de ingresos, y te diré qué posibilidades tendrán ellos el día de mañana. Inevitablemente, la ubicación geográfica y las circunstancias económicas que rodean al entorno familiar afectan de manera contundente al futuro de los menores, sobre todo en lo que a igualdad de oportunidades se refiere.

En el Día Internacional de la Infancia conviene recordar que no todos los niños tienen acceso, a día de hoy, a una educación de calidad, a un colegio bilingüe, a academias de idiomas En definitiva, en su edad temprana no todos los niños están adquiriendo una formación al mismo nivel, lo que con toda probabilidad no hará otra cosa que perpetuar las desigualdades que actualmente presentan sus familias cuando a ellos les llegue el momento de entrar en su vida adulta y acceder al mercado laboral.

Vista así, esta realidad no resulta muy atractiva. Sin embargo, hoy día tenemos la posibilidad de plantarle cara con herramientas que nos permitirán invertir esta tendencia, consiguiendo que los menores menos favorecidos tengan la posibilidad de luchar por su futuro en igualdad de condiciones.

La tecnología es el principal aliado de los que luchan por vencer las desigualdades, pues es capaz de romper barreras geográficas y económicas para democratizar el acceso a recursos en igualdad de posibilidades. Y esto es extensivo a la educación en general, y al aprendizaje de idiomas en particular, como puerta abierta a un mundo en el que no existen fronteras.

En Lingokids pensamos que el aprendizaje del inglés en los niños de hoy será su llave para la igualdad de oportunidades de mañana, y la tecnología permite que todos ellos, con independencia de dónde vivan y qué nivel económico tengan sus familias, puedan adquirir los conocimientos necesarios para competir con pleno derecho para conseguir un buen trabajo y una situación profesional digna.

Basta con disponer de un teléfono móvil o una tablet con conexión a Internet para acceder a un mundo de recursos educativos, contenidos y servicios gratuitos que, bien utilizados, pueden convertirse en el punto de inflexión que cambie nuestra vida, mucho más aún para los nativos digitales que han aprendido a hablar casi al mismo tiempo que a utilizar los dispositivos tecnológicos. Según datos de Global Digital Report, en 2018 existen más de 4.000 millones de personas en todo el mundo que utilizan Internet, lo que representa más de la mitad de la población global. Y los datos aumentan si hablamos de usuarios de teléfonos móviles: son ya más de 5.000 millones de personas quienes disponen de un terminal, creciendo un 4% cada año.

A medida que la tecnología se abarata, su penetración se extiende más y más, y crecen exponencialmente los proveedores de servicios de Internet de calidad. Esta realidad sí es atractiva, pues depositamos en ella la confianza de que los niños de hoy sean la primera generación de la historia capaz de afirmar que el futuro se escribe con I de Igualdad.

Elaborado por Cristóbal Viedma, CEO y cofundador de Lingokids

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias