Una pulsera para prevenir enfermedades respiratorias ganadora del Desafío Emprende de la Obra Social "La Caixa"

Las tres alumnas viajaran el próximo mes de julio a Silicon Valley

Green Breath es una pulsera desarrollada por tres estudiantes de Bachillerato Internacional de Salesians Sarrià que tiene por objetivo frenar las más de siete millones de muertes relacionadas con la contaminación. El proyecto es uno de los cinco ganadores del Desafío Emprende, organizado por la Obra Social de La Caixa, una iniciativa que pretende fomentar la innovación entre estudiantes de ESO, Bachillerato, CFGM y FPB.

Maria Luisa Fernández, Celia Burrell y Aida Varela son las tres estudiantes de la escuela de Barcelona que han creado Green Breath y que tendrán la oportunidad de viajar a Silicon Valley (Estados Unidos) del 9 al 18 de julio para visitar empresas, universidades y participar en talleres profesionales impartidos por emprendedores de diferentes sectores.

La entrega de los premios se ha celebrado esta mañana en el Cosmocaixa de Barcelona. El acto lo han presidido representantes del Grupo "La Caixa", Eurest, Fundación Everis, DXC Technology, SegurCaixa Adeslas y KPMG y han entregado los premios a los cinco grupos finalistas de esta edición del "Desafío Emprende" de La Caixa.

Sencillez de la usabilidad

El prototipo de Green Breath tiene por característica principal la sencillez. Cuando se detectan altos niveles de contaminación, la pulsera emite una vibración que informa al usuario que se encuentra en una zona peligrosa y que los niveles de aire son perjudiciales.

Además de la detección, el sistema permite enlazar la pulsera en una aplicación de móvil a través de Bluetooth, lo que dará la oportunidad de conocer el historial de la persona, los niveles de contaminación de los lugares donde ha estado y compartir toda esta información con el médico para llevar un seguimiento y control del paciente.

Además de los premios del Desafío Emprende, hoy también se han galardonado a los diferentes proyectos que han participado durante los últimos meses en la Incubadora del programa.

Carolina Del Corral, Sara Giménez, Miriam Lidueña y Miriam San José son las desarrolladoras de Take This Way, una aplicación para smartphones que tiene por objetivo facilitar el pago del transporte público a través de una app. El proyecto de las estudiantes de Salesians Sarrià ha sido uno de los dos ganadores del programa. Las cuatro alumnas tendrán la oportunidad de presentar su proyecto en el YouthStart European Entrepreneurship Award 2018, que se celebrará en noviembre en Dublín.

