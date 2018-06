La Universidad Europea presenta dos nuevos grados, Business Analytics y Comunicación Global y Estratégica

Con un enfoque eminentemente práctico

La lista de nuevas profesiones que han surgido en los últimos años vinculadas a la tecnología es muy extensa, y todo apunta a que continúe creciendo porque la sociedad actual se encamina a una realidad laboral que cambia a gran velocidad. De hecho, según pronostican varios informes, entre ellos "The Future of Jobs", presentado en el Foro Económico Mundial de Davos en 2016, el 65% de los niños y niñas que hoy empiezan Primaria trabajará en puestos que aún no existen.

En este contexto, las instituciones académicas asumen el desafío de situarse a la vanguardia de estos cambios y diseñan titulaciones adaptadas a las nuevas demandas del mercado. Ejemplos de esta adaptación por parte de la Universidad Europea son el Grado en Business Analytics y el Grado en Comunicación Global y Estratégica.

Las nuevas tecnologías han traído una proliferación de fuentes de información. Para acceder a puestos de responsabilidad, a partir de ahora será necesario manejar y canalizar el ecosistema de datos que define a las empresas de cuarta generación a fin de tomar decisiones estratégicas. El Grado en Business Analytics, que la Universidad Europea de Madrid ofrecerá por primera vez en el curso 2018/2019, combina la formación en gestión empresarial con los fundamentos para la gestión de los datos.

Así, la innovadora titulación mezcla formación propia de Administración y Dirección de Empresas con materias provenientes del Big Data y la Informática para crear profesionales híbridos capaces de desarrollarse en áreas como marketing, finanzas, logística, expansión de negocio, producto, o calidad. Y todo ello con un plan de estudios que combina asignaturas en español y en inglés introduciendo este segundo idioma de forma progresiva.

"El objetivo de nuestro nuevo grado es formar a los gestores del futuro inmediato: profesionales con profundos conocimientos de gestión empresarial, competentes en el manejo de los conceptos relacionados con la extracción y análisis de la información, conocedores de los instrumentos de análisis de datos disponibles en el mercado y de las posibilidades de desarrollo de estas herramientas de información para la toma de decisiones empresariales", explica la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea, Marta Muñiz.

Además, la oferta académica en análisis de datos de la Universidad Europea de Madrid se completa con el Máster en Business Analytics en dos modalidades, presencial y online, que también comienza a impartirse en 2018/2019.

La Comunicación desde una perspectiva global e internacional

Además, también para el próximo curso 2018/2019, la institución incorpora una nueva titulación de grado impartida en formato bilingüe con la que busca formar profesionales de la Comunicación Corporativa e Institucional y los Asuntos Públicos desde una perspectiva internacional: el Grado en Comunicación Global y Estratégica, de la Universidad Europea de Madrid.

Se trata de una titulación que reúne, por primera vez, las disciplinas clave para la gestión de la comunicación y reputación corporativas, hasta ahora tratadas solo de manera colindante en otras titulaciones relacionadas con las Relaciones Públicas, la Publicidad o el Periodismo. Según Marta Muñiz "el objetivo de este grado es que nuestros egresados se conviertan en figuras clave de la Comunicación Corporativa, capaces de manejar la comunicación intercultural, clave en un entorno globalizado e interconectado como el actual; integrar funciones, alinearlas, resolver conflictos y generar influencia y "engagement" a lo largo de su carrera profesional".

El futuro es de los profesionales híbridos

Los profesionales que está demandando el mercado laboral son híbridos, es decir, deben mezclar su especialidad con competencias y conocimientos más transversales. La Universidad Europea lleva tiempo apostando por este tipo de "nuevos profesionales". Prueba de ello es la titulación oficial de Grado en Ingeniería Matemática aplicada al Análisis de Datos que prepara para el perfil profesional de Data Scientist y que se oferta desde el curso actual, 2017/2018 en la Universidad Europea de Madrid.

Para atraer estudiantes, las universidades deben ser atractivas en cuanto a contenidos, pero, sobre todo, deben poner sobre la mesa una oferta capaz de aumentar la probabilidad de encontrar empleo. Una oferta que se ajuste a lo que el mercado laboral demanda. "En caso contrario, los estudios universitarios ya no serán una opción obligada y pasarán a ser sustituidos por programas sin acreditación que garanticen empleo u otras opciones que mejoren dicha empleabilidad", explica Sergio Calvo, vicerrector de Apoyo a la Docencia y la Investigación de la Universidad Europea. El de Data Scientist es precisamente uno de los perfiles profesionales que se prevé que tenga más demanda en los próximos años. Para lograr formar este perfil, el plan de estudios combina los conocimientos de tres materias principales, matemáticas (25%), informática (30%) y empresa (15%), con el desarrollo de proyectos reales y la formación en competencias transversales.

En la misma línea, la Universidad Europea de Canarias puso en marcha en el curso 2017/2018 el Máster en Big Data and Business Analytics, con el fin de cubrir las necesidades académicas y profesionales planteadas por la economía digital desde la perspectiva empresarial. A través de una formación eminentemente práctica, los futuros profesionales serán capaces de identificar fuentes de datos relevantes en las organizaciones y saber qué pasos deben seguir para sacarles el máximo rendimiento.

Evolución de las titulaciones ante una nueva sociedad

Pero la transformación digital va más allá de la adaptación a las nuevas tecnologías y procesos, y eso significa no solo lanzar nuevas titulaciones, sino evolucionar las existentes en contenido, programa y aprendizaje para que sean acordes a los nuevos tiempos. La muestra de esta evolución de las titulaciones ya existentes queda patente en el Máster en Transformación Digital de los Negocios, que comenzará a impartirse en modalidad online en el curso 2018/2019, y en el Máster Universitario en Comunicación y Emprendimiento Digital de la Universidad Europea de Madrid; así como en el Curso de experto en Marketing Digital en Turismo de la Universidad Europea de Canarias, puesto en marcha en el curso 2016/2017 con el objetivo de transmitir las principales estrategias, herramientas e innovaciones tecnológicas que los destinos y las empresas de turismo y ocio están desarrollando para mejorar la experiencia de los viajeros y su propia competitividad laboral.

Asimismo, las nuevas necesidades de la sociedad, derivadas o no de la digitalización, traen consigo demandas que llevan a las instituciones de Educación Superior a formar a profesionales en disciplinas como la Biotecnología. De hecho, España lidera la utilización de técnicas de reproducción asistida en Europa, un contexto en el que la Universidad Europea de Valencia ha puesto en marcha el Máster en Reproducción Asistida, un programa formativo en el que el alumno adquiere las competencias de conocimiento, habilidad y actitud necesarias para el diagnóstico, tratamiento y cuidado de los problemas de infertilidad.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias