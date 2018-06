Competencias digitales, cuestión de actitud

Las empresas han de repensar sus modelos de negocio

La Transformación Digital está modificando todo a gran velocidad, nos encontramos ante un cambio de paradigma que afecta tanto a las organizaciones como a las personas. Las empresas han de repensar sus modelos de negocio, estructuras y procesos; solo de este modo podrán ser eficientes y ofrecer experiencias de calidad tanto a empleados como a clientes.

Sin lugar a dudas, la revolución digital que vivimos también afecta a los profesionales, que han de aprender a desenvolverse en una realidad cambiante en la que, de forma imparable, surgen nuevas tecnologías, herramientas y metodologías de trabajo. En el contexto digital, ya no basta con desarrollar habilidades técnicas o hard skills: aunque complementarias, las soft skills o habilidades actitudinales están cobrando tanta o más importancia que las primeras.

Las soft skills son habilidades actitudinales y sociales, las competencias interpersonales adquiridas por una persona a lo largo de su trayectoria. Se trata de un término utilizado en psicología organizacional, que guarda relación con la inteligencia emocional y que engloba los rasgos de la personalidad, hábitos y habilidades sociales de un individuo. Se asocian con la capacidad para actuar y relacionarse de forma eficaz. Pero, ¿por qué en el contexto digital son tan importantes? Seguro que en tu cabeza ya has dado respuesta a esta pregunta y, sí, así es: el elemento diferenciador entre profesionales digitales estará en las soft skills que posean, es decir, tendrán una ventaja competitiva aquellos que cuenten con las competencias necesarias para poder trabajar en entornos cambiantes con autonomía, para interactuar con la tecnología existente, identificar necesidades, actuar de forma innovadora, ágil y resolutiva; que sepan responder positivamente ante cualquier tipo de situación, persuadir y desenvolverse en ámbitos de trabajo colaborativo y de equipo; y que no tengan miedo a afrontar nuevas situaciones, sino que lo hagan con la inquietud e iniciativa suficientes para llegar a plantear soluciones. En definitiva, las soft skills son la clave para hacer frente de forma exitosa a los nuevos retos que plantea la digitalización.

Nunca dejes de aprender

Estamos ante un cambio profundo en la forma de relacionarnos: quienes cuenten con las competencias adecuadas para abordarlo y gestionarlo serán quienes marquen la diferencia. Según la Comisión Europea, casi la mitad de la población de la Unión Europea carece de las capacidades digitales básicas. Es el momento para que empresas y personas afronten el reto e inviertan en mejorar y desarrollar sus competencias digitales. Solo de este modo seremos capaces de interactuar de forma apropiada con la tecnología, de innovar y de liderar su aplicación en los distintos ámbitos.

Si bien es cierto que las soft skills son las más difíciles de encontrar e incorporar, también lo es que son las que más beneficios reportan, tanto a las organizaciones como a los profesionales. Los perfiles que cuentan con este tipo de competencias aportan un valor añadido a su trabajo, al tiempo que este les resulta más gratificante y motivador. Pero también es cierto que desarrollarlas resulta más complejo porque, mientras las hard skills pueden ser aprendidas, el proceso de interiorización de las soft skills es más largo y complejo: no hay que olvidar que forman parte de la personalidad de cada uno. En cualquier caso, con interés, ilusión y esfuerzo todo es posible. No podemos olvidar que, en el panorama actual, todos somos aprendices: lo más importante es no perder la curiosidad y nunca, nunca dejar de aprender.

Elaborado por Marta Fernández Álvarez, CMO, Inesdi Digital Business School

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias