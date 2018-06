ERASMUS+: Europa duplica la financiación hasta 2027

La propuesta de la Comisión permitirá ayudar a 12 millones de personas

España es el país favorito de los estudiantes europeos que tienen una beca Erasmus. Madrid, Sevilla y Barcelona se imponen así a otras ciudades Erasmus como Roma, Milán, París o Varsovia. No obstante, las universidades españolas no atraen al talento extranjero como les gustaría, a no ser que los estudiantes vengan con una beca de estas características europeas. De hecho, estas becas que no solo son para estudiantes, sino también para personal del ámbito educativo, becarios, profesores y voluntarios, enriquecen el crecimiento de la economía y la sociedad europea.

Además, los expertos coinciden en que pasar un periodo de tiempo en otro país amplía horizontes y ayuda a adquirir nuevas competencias que son valoradas por los empleadores desde el conocimiento de otros idiomas, la adaptabilidad, hasta una mayor concienciación de la interculturalidad. Ayer, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, publicó la Resolución definitiva por la que se aprueban 863 proyectos Erasmus+ de movilidad con una dotación económica de 36 millones de euros en los sectores de Educación Escolar, Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, seis millones más que en la convocatoria del año pasado, lo que supone un incremento del 20 por ciento. Asimismo, la Comisión Europea propuso ayer duplicar la financiación de Erasmus, que ascendería a 30.000 millones de euros (para el septenio 2021-2027). La distribución económica quedaría de la siguiente manera: 25.900 millones de euros dedicados a la educación y la formación, 3.100 millones de euros, a los jóvenes, y 550 millones de euros, al deporte.

Integración europea

Jyrki Katainen, vicepresidente responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, afirma que "durante más de 30 años ha sido uno de los programas más importantes, porque ha enseñado a todo el mundo lo que es la integración. Es la esencia misma de una Europa sin fronteras. Cada euro que invirtamos en Erasmus es una inversión en nuestro futuro".

La propuesta de la Comisión permitirá ayudar a 12 millones de personas entre 2021 y 2027. Además, también se impulsará la movilidad y la cooperación con terceros países a través de una mezcla de movilidad física, virtual y combinada. También, el programa fomentará una identidad europea con una experiencia viajera: DiscoverEU ofrecerá oportunidades de descubrir Europa.

Desde que se creó el programa Erasmus en 1987 ha ayudado a más de nueve millones de estudiantes, educandos aprendices y voluntarios. Y España ha tenido claro desde el primer momento la apuesta por estas movilidades. Con la nueva financiación del Sepie, 14.000 estudiantes de FP y docentes de todos los sectores participarán en movilidades en otros países europeos. Esta inversión busca fomentar la internacionalización de las instituciones educativas y de formación y facilitar la consecución de los objetivos del marco estratégico de Educación y Formación 2020.

Por otro lado, dado el éxito de este programa de movilidad, los gobiernos de la Unión Europea han acordado recientemente un Erasmus de la cultura para mejorar la movilidad de los artistas y otros profesionales a partir de 2020, a través de un nuevo programa específico en el marco del próximo presupuesto europeo que incida en la formación de los jóvenes sobre la diversidad cultural europea.

