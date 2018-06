Los docentes asociados viven una situación crítica en la ULPGC

Algunos de ellos llevan más de 15 años en la misma situación

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no pasa por su mejor momento desde que el pasado mes de febrero saliera a la luz el déficit que arrastra de 300 docentes y un abuso continuo del contrato laboral.

Esta institución habría anunciado su idea de contratar a 30 nuevos doctores en un marco en el que no contratan docentes con vistas a que se conviertan en funcionarios desde hace 10 años. Desafortunadamente, esta universiadad no es una excepción, ya que en la actualidad hay más docentes laborales que funcionarios. No obstante, el problema llega cuando el abuso de la figura del profesor asociado supera los límites. Este docente solo imparte entre tres y seis horas semanales.

En ese momento, la ULPGC contaba con 1.653 profesores. De ellos, 788 son funcionarios y 865 es personal laboral. Con esto, el 52% de los docentes de esta institución es profesorado no funcionario, en contraposición a lo que establece la ley que es un 49%. El rector Rafael Robayna, consciente de la crítica situación por la que pasa su universidad, reconoció que tendrían que hacer un esfuerzo en menos de diez años para que los profesores asociados ocupen una posición importante sin excederse en número como está pasando en la actualidad. En 2006, según la memoria de esta institución, el profesorado funcionario era del 56,81%, frente al 43,19% de contratado laboral.

Esta situación unida a la contención del gasto y los recortes impuestos por el Gobierno puso en una postura complicada a la mayoría de las universidades del sistema español, que intentaron solucionar la imposibilidad de renovar al profesorado que se jubilaba con el aumento del número de profesores asociados. El contrato de estos profesores es a tiempo parcial y se renueva año a año, sin embargo hay profesionales que llevan cerca de 15 años en la misma situación. El salario es lo que más preocupa, ya que ellos cobran 600 euros netos, es decir, aproximadamente 9.000 euros al año, frente a más de 30.000 que reciben los contratados doctor.

A pesar de los mensajes que les llegan por parte del rector prometiendo una solución más pronto que tarde, los asociados hicieron llegar al Consejo de Gobierno una carta confesando que no creen que esa oportunidad vaya a llegar. La Universidad de Salamanca, según Pino Palacios, del Claustro Universitario, recordó que también había optado por esa vía de contrataciones "fácil y barata", pero para ofrecerles ahora estabilidad, les ofrecía una convocatoria para ocupar plazas superiores.

CCOO cree que se está organizando un "ERE encubierto", de ahí a que se presentara ante la Justicia un conflicto colectivo que afecta a 370 trabajadores. Según Alberto Marín, secretario de Universidades de Canarias de CCOO, desde el vicerrectorado se sostiene que es el mismo procedimiento de todos los años. Es decir, se tiene que reorganizar al profesorado porque se pueden eliminar algunos másteres, o se matriculan menos alumnos. No obstante, mantiene que desde la ULPGC no dan cifras y se habla de un posible despido colectivo que afectará en torno a 100 personas.

Tras la presentación del conflicto colectivo se tendrá que reunir una comisión conjunta de la ULL la ULPGC para tratar de alcanzar un primer acuerdo. La diferencia entre la de La Laguna y la otra, es que la primera solo tiene a 150 profesores asociados, ya que fue contratando a doctores y eliminando la figura del falso asociado. Marín, siguiendo su postura, recordó que la Universidad Politécnica de Madrid hizo lo mismo con un grupo de 150 trabajadores del personal de administración y servicios y que, dos años más tarde, tuvo que readmitirlos a todos.

Desde el Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador Laboral defienden la "promoción" de este profesorado a tiempo completo tal y como lo establece el Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral de las universidades públicas de canarias. Además, insisten en que las instrucciones que se han dado desde el vicerrectorado de Profesores a los directores de departamento para el reparto docente del próximo curso, incumplen el Reglamento de Planificación Académica de la ULPGC.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias